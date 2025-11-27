حسینی: ساوه نیازمند توجه ملی در حوزه کشاورزی و صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی پیش ازظهر پنجشنبه در چهارمین جشنواره ملی انار که در مسجد جامع ساوه برگزار شد، گفت: جشنواره ملی انار، فرصتی برای شکرگزاری نعمت ارزشمند تولید و تلاش کشاورزان زحمتکش این منطقه است.
وی افزود: ساوه با برخورداری از هزاران هکتار باغات انار، از قطبهای اصلی تولید این محصول در کشور به شمار میرود و نیازمند نگاه حمایتی و تصمیمات مؤثر ملی در حل مسائل و مشکلات این حوزه است.
فرماندار ساوه با تقدیر از همدلی مسئولان، کشاورزان، صنعتگران و مردم» در برگزاری این رویداد افزود: تلاش مشترک همه بخشها موجب شد امروز جشنوارهای در شأن مردم ساوه برگزار شود، جشنوارهای که علاوه بر تقدیر از فعالان این عرصه، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این شهرستان است.
حسینی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ساوه اظهار کرد: شهرستان ساوه علاوه بر ظرفیتهای صنعتی و تولیدی، دارای تمدنی ریشهدار و فرهنگی غنی است، بناهای تاریخی ارزشمند، همچون مسجد جامع ساوه، هویت این شهر را شکل میدهد و باید بیش از گذشته به معرفی این میراث فاخر به مردم ایران و گردشگران توجه کنیم.
فرماندار ساوه با بیان اینکه این شهرستان میزبان جمعیت قابل توجهی از مهاجران کار و سکونت از نقاط مختلف کشور است، تصریح کرد: این شرایط فرصتها و البته چالشهایی را ایجاد کرده است که با همت مردم، همراهی نخبگان و برنامهریزی مسئولان استانی و ملی، برطرف خواهد شد، هدف ما ایجاد شهری سرزنده، پویا و برخوردار از زیرساختهای مطلوب برای زندگی و تولید است.
وی با بیان اینکه با تلاش مستمر، حمایت مدیران و همراهی نمایندگان و مسئولان استان مرکزی، آیندهای روشن و سرشار از موفقیت برای مردم ساوه رقم بخورد و افزود: جشنواره انار تنها یک رویداد فرهنگی نیست بلکه نماد هویت، تلاش و ظرفیتهای بینظیر این منطقه است.
