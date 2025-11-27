  1. استانها
  2. مرکزی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

حسینی: ساوه نیازمند توجه ملی در حوزه کشاورزی و صنعت است

حسینی: ساوه نیازمند توجه ملی در حوزه کشاورزی و صنعت است

ساوه-فرماندار ساوه گفت حوزه کشاورزی، صنعت و میراث فرهنگی این شهرستان نیازمند توجه ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی پیش ازظهر پنجشنبه در چهارمین جشنواره ملی انار که در مسجد جامع ساوه برگزار شد، گفت: جشنواره ملی انار، فرصتی برای شکرگزاری نعمت ارزشمند تولید و تلاش کشاورزان زحمت‌کش این منطقه است.
وی افزود: ساوه با برخورداری از هزاران هکتار باغات انار، از قطب‌های اصلی تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود و نیازمند نگاه حمایتی و تصمیمات مؤثر ملی در حل مسائل و مشکلات این حوزه است.

فرماندار ساوه با تقدیر از همدلی مسئولان، کشاورزان، صنعتگران و مردم» در برگزاری این رویداد افزود: تلاش مشترک همه بخش‌ها موجب شد امروز جشنواره‌ای در شأن مردم ساوه برگزار شود، جشنواره‌ای که علاوه بر تقدیر از فعالان این عرصه، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهرستان است.

حسینی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ساوه اظهار کرد: شهرستان ساوه علاوه بر ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی، دارای تمدنی ریشه‌دار و فرهنگی غنی است، بناهای تاریخی ارزشمند، همچون مسجد جامع ساوه، هویت این شهر را شکل می‌دهد و باید بیش از گذشته به معرفی این میراث فاخر به مردم ایران و گردشگران توجه کنیم.

فرماندار ساوه با بیان اینکه این شهرستان میزبان جمعیت قابل توجهی از مهاجران کار و سکونت از نقاط مختلف کشور است، تصریح کرد: این شرایط فرصت‌ها و البته چالش‌هایی را ایجاد کرده است که با همت مردم، همراهی نخبگان و برنامه‌ریزی مسئولان استانی و ملی، برطرف خواهد شد، هدف ما ایجاد شهری سرزنده، پویا و برخوردار از زیرساخت‌های مطلوب برای زندگی و تولید است.

وی با بیان اینکه با تلاش مستمر، حمایت مدیران و همراهی نمایندگان و مسئولان استان مرکزی، آینده‌ای روشن و سرشار از موفقیت برای مردم ساوه رقم بخورد و افزود: جشنواره انار تنها یک رویداد فرهنگی نیست بلکه نماد هویت، تلاش و ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه است.

کد خبر 6670245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها