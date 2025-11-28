ادامه نسل کشی اسرائیل در غزه با وجود آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العربی الجدید، سازمان عفو بینالملل در گزارشی که بر پایه شهادتهای متعدد ساکنان غزه و مطالعات بینالمللی از جمله گزارشهای سازمان ملل تهیه شده، تأکید کرده است که اسرائیل محدودیتهای شدید بر ورود مواد غذایی و بازگرداندن خدمات حیاتی برای ادامه حیات غیرنظامیان اعمال میکند.
در گزارش عفو بینالملل با اشاره به ورود کمکهای انسان دوستانه به باریکه غزه در هفتههای اخیر، آمده است که ارائه کمکهای محدود به برخی افراد به معنای پایان نسلکشی یا تغییر نیت اسرائیل نیست.
عفو بینالملل اعلام کرده است که جنگ موجب ویرانی گسترده در این منطقه شده و محلههای کامل و زیرساختهای حیاتی را نابود کرده است.
«انیس کالامار»، دبیر کل عفو بینالملل، در بیانیهای همراه گزارش هشدار داد که آتشبس میتواند «تصویری فریبنده و خطرناک» از بازگشت زندگی به حالت عادی در غزه ایجاد کند.
او افزود: «جهان نباید فریب بخورد، نسلکشی اسرائیل پایان نیافته است.»
طبق اعلام این سازمان، از زمان آغاز آتشبس تاکنون دستکم ۳۷۴ فلسطینی از جمله ۱۳۶ کودک درنتیجه حملات مداوم اسرائیل در مناطق مختلف غزه شهید شدهاند.
