به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی علمی، شامگاه چهارشنبه در گردهمایی فاطمیون و تجمع رؤسا و مداحان هیئات مذهبی و کواکب شهر شیراز با تأکید بر جایگاه سیاسی و تبیینی اقدام حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: حرکت آن حضرت کاملاً سیاسی بود و ادامه همان خط روشنگری در کربلا محسوب می‌شود.

وی افزود: واقعه عاشورا سیاسی‌ترین رویداد تاریخ اسلام است، هرچند مظلومیت و تشنگی امام حسین (ع) نیز بخش جدانشدنی آن است، اما اصل ماجرا مقابله با انحراف در حکومت اسلامی بود.

حجت‌الاسلام علمی با اشاره به نقش حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت گفت: اگر فریاد و دادخواهی حضرت زهرا (س) پس از ماجرای غدیر نبود، حقیقت امامت در میان دنیاطلبان دفن می‌شد.

فاطمیه نمادی از وحدت مسلمانان است

به گفته رئیس سازمان هیئات کشور، اطاعت از اهل‌بیت (ع) سبب وحدت و انسجام در امت اسلامی است و فاطمیه را می‌توان نمادی از وحدت مسلمانان دانست.

حجت‌الاسلام علمی با انتقاد از سیاست‌های دشمنان، اظهار کرد: امروز دشمنان اسلام برای تضعیف جبهه مقاومت به‌ویژه ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند و یکی از میدان‌های اصلی نبرد، جنگ فرهنگی و رسانه‌ای است. رئیس سازمان هیئات کشور افزود: حملات سایبری و فعالیت‌های تخریبی علیه باورهای دینی به طور مستمر ادامه دارد و دشمن تلاش می‌کند از طریق فضای مجازی ارزش‌های اسلامی، حجاب و نهاد خانواده را هدف قرار دهد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت ایام فاطمیه تأکید کرد: مهم‌ترین رسالت هیت های مذهبی توجه به بعد تبیینی حضرت زهرا (س) است؛ همان راهی که می‌تواند جامعه اسلامی را در برابر جنگ نرم و فرهنگی دشمنان مقاوم نگه دارد.