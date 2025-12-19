  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

موسوی: برکات صله‌رحم در آسان‌گیری و اخلاص است

بجنورد- امام جمعه اسفراین با هشدار نسبت به تجمل‌گرایی در صله‌رحم و تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه، وحدت و انسجام ملی را عامل موفقیت علمی، دفاعی و اجتماعی ملت ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی، در خطبه های نماز جمعه اسفراین که در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، با تأکید بر اهمیت صله‌رحم بدون تجمل‌گرایی گفت: یکی از آفات جدی صله‌رحم، تجملات و چشم‌وهم‌چشمی است که باعث سخت شدن مهمانی‌ها و در نهایت کمرنگ شدن روابط خانوادگی شده است.
وی با استناد به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) افزود: اسلام هرگز توصیه به تکلف و مشقت در مهمانی‌ها نکرده و حداقل‌ها نیز برای حفظ صله‌رحم کافی است. آبروی انسان به اسراف و تجمل وابسته نیست، بلکه برکات صله‌رحم در آسان‌گیری و اخلاص نهفته است.
امام جمعه اسفراین با اشاره به آثار معنوی صله‌رحم تصریح کرد: افزایش رزق و روزی، طول عمر، آسانی حساب، مصونیت از گناه و عاقبت‌به‌خیری از جمله برکات صله‌رحم است و باید به این فریضه الهی توجه جدی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین رسالت انبیای الهی دانست و با اشاره به آیه ۱۳ سوره شوری گفت: اقامه دین بدون وحدت ممکن نیست و خطرناک‌ترین مانع تحقق دین، تفرقه و دوقطبی‌سازی در جامعه است.
حجت‌الاسلام موسوی با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه ضربه زدن به امت اسلامی، از بین بردن انسجام ملی است؛ به همین دلیل همواره بر دوقطبی‌سازی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تمرکز دارند.
وی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر وحدت حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: ثمره این اتحاد، پیشرفت‌های علمی، هسته‌ای، دفاعی و پزشکی کشور است که دشمن توان دیدن آن را ندارد.
امام جمعه اسفراین خروجی حوزه‌ها و دانشگاه‌ها را تربیت انسان‌های مؤمن، شجاع و حق‌مدار دانست و گفت: الگوهایی همچون شهید فخری‌زاده، شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای انقلاب، نمونه‌هایی از پیوند علم و ایمان هستند که عزت را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.
وی در پایان با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه، سوریه و سایر نقاط جهان، تأکید کرد: امت اسلامی حول محور ولایت و فرهنگ شهادت، روزبه‌روز بر وحدت و اقتدار خود خواهد افزود و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.
کد خبر 6694703

