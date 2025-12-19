به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی، در خطبه های نماز جمعه اسفراین که در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، با تأکید بر اهمیت صله‌رحم بدون تجمل‌گرایی گفت: یکی از آفات جدی صله‌رحم، تجملات و چشم‌وهم‌چشمی است که باعث سخت شدن مهمانی‌ها و در نهایت کمرنگ شدن روابط خانوادگی شده است.

وی با استناد به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) افزود: اسلام هرگز توصیه به تکلف و مشقت در مهمانی‌ها نکرده و حداقل‌ها نیز برای حفظ صله‌رحم کافی است. آبروی انسان به اسراف و تجمل وابسته نیست، بلکه برکات صله‌رحم در آسان‌گیری و اخلاص نهفته است.

امام جمعه اسفراین با اشاره به آثار معنوی صله‌رحم تصریح کرد: افزایش رزق و روزی، طول عمر، آسانی حساب، مصونیت از گناه و عاقبت‌به‌خیری از جمله برکات صله‌رحم است و باید به این فریضه الهی توجه جدی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین رسالت انبیای الهی دانست و با اشاره به آیه ۱۳ سوره شوری گفت: اقامه دین بدون وحدت ممکن نیست و خطرناک‌ترین مانع تحقق دین، تفرقه و دوقطبی‌سازی در جامعه است.

حجت‌الاسلام موسوی با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه ضربه زدن به امت اسلامی، از بین بردن انسجام ملی است؛ به همین دلیل همواره بر دوقطبی‌سازی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تمرکز دارند.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر وحدت حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: ثمره این اتحاد، پیشرفت‌های علمی، هسته‌ای، دفاعی و پزشکی کشور است که دشمن توان دیدن آن را ندارد.

امام جمعه اسفراین خروجی حوزه‌ها و دانشگاه‌ها را تربیت انسان‌های مؤمن، شجاع و حق‌مدار دانست و گفت: الگوهایی همچون شهید فخری‌زاده، شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای انقلاب، نمونه‌هایی از پیوند علم و ایمان هستند که عزت را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

وی در پایان با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه، سوریه و سایر نقاط جهان، تأکید کرد: امت اسلامی حول محور ولایت و فرهنگ شهادت، روزبه‌روز بر وحدت و اقتدار خود خواهد افزود و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.