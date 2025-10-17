به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به ضرورت اتکا به ظرفیت‌های داخلی اظهار کرد: مسئولان باید برنامه‌ریزی کنند تا اقتصاد کشور متکی به ظرفیت درونی باشد و با نوسان یک دلار یا کمبود یک کالا دچار بحران نشود.

امام‌جمعه اسفراین افزود: تجربه‌های دفاعی نشان داده است زمانی که هم علم و هم تجهیزات و پشتیبانی از داخل تأمین شود، کشور در برابر فشارها و تحریم‌ها مقاوم می‌ماند.

وی تاکید کرد که توسعه علمی و بومی‌سازی فناوری‌ها باید در اولویت باشد.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به نقش کشورهای مسلمان و ظرفیت‌های منطقه‌ای گفت: اگر کشورهای اسلامی در زمینه انرژی و اقتصاد انسجام داشته باشند، می‌توانند در معادلات جهانی نقش مؤثری ایفا کنند. او از مسئولان خواست در عرصه بین‌المللی و درون‌سازمانی به این موضوع توجه ویژه کرد.

امام‌جمعه اسفراین نسبت به پذیرش برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی مالی هشدار داد و گفت: در شرایط بحران، شفاف‌سازی‌های مالی می‌تواند انعطاف‌پذیری اقتصادی کشور را کاهش دهد و در تأمین نیازها و روابط غیررسمی تجاری مشکل‌ساز شود. او افزود که باید در بررسی این پیمان‌ها هم بعدها و هم آثار عملی آنها سنجیده شود.

موسوی همچنین مناسبت‌های پیش‌رو را یادآور شد و با اشاره به روزهای بزرگداشت شهدا، بر لزوم گرامی‌داشت بزرگان دینی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که بزرگان دینی حاضرند، باید قدر آنان را بدانیم؛ این به نفع خود ماست.

وی درباره موضوع فرهنگ و سبک زندگی هشدار داد و خواستار حفظ هویت دینی و پرهیز از تقلید کورکورانه از سبک‌های غربی شد.

امام‌جمعه اسفراین در بخش پایانی سخنان خود حمایت از مردم فلسطین و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی را یادآور شد و آن را وظیفه همگانی خواند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت در سه عرصه سیاسی، اقتصادی و نظامی تأکید کرد و گفت: هم قدرت نظامی و هم انتظام وضعیت فرهنگی و اقتصادی برای اقتدار ملی ضروری هستند.