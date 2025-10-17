  1. استانها
امام‌جمعه اسفراین: دفاع از فلسطین وظیفه همگانی است

بجنورد– امام‌جمعه اسفراین با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان فلسطینی گفت: دفاع از مردم مظلوم فلسطین وظیفه‌ای انسانی و اسلامی برای همه مسلمانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به ضرورت اتکا به ظرفیت‌های داخلی اظهار کرد: مسئولان باید برنامه‌ریزی کنند تا اقتصاد کشور متکی به ظرفیت درونی باشد و با نوسان یک دلار یا کمبود یک کالا دچار بحران نشود.

امام‌جمعه اسفراین افزود: تجربه‌های دفاعی نشان داده است زمانی که هم علم و هم تجهیزات و پشتیبانی از داخل تأمین شود، کشور در برابر فشارها و تحریم‌ها مقاوم می‌ماند.

وی تاکید کرد که توسعه علمی و بومی‌سازی فناوری‌ها باید در اولویت باشد.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به نقش کشورهای مسلمان و ظرفیت‌های منطقه‌ای گفت: اگر کشورهای اسلامی در زمینه انرژی و اقتصاد انسجام داشته باشند، می‌توانند در معادلات جهانی نقش مؤثری ایفا کنند. او از مسئولان خواست در عرصه بین‌المللی و درون‌سازمانی به این موضوع توجه ویژه کرد.

امام‌جمعه اسفراین نسبت به پذیرش برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی مالی هشدار داد و گفت: در شرایط بحران، شفاف‌سازی‌های مالی می‌تواند انعطاف‌پذیری اقتصادی کشور را کاهش دهد و در تأمین نیازها و روابط غیررسمی تجاری مشکل‌ساز شود. او افزود که باید در بررسی این پیمان‌ها هم بعدها و هم آثار عملی آنها سنجیده شود.

موسوی همچنین مناسبت‌های پیش‌رو را یادآور شد و با اشاره به روزهای بزرگداشت شهدا، بر لزوم گرامی‌داشت بزرگان دینی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که بزرگان دینی حاضرند، باید قدر آنان را بدانیم؛ این به نفع خود ماست.

وی درباره موضوع فرهنگ و سبک زندگی هشدار داد و خواستار حفظ هویت دینی و پرهیز از تقلید کورکورانه از سبک‌های غربی شد.

امام‌جمعه اسفراین در بخش پایانی سخنان خود حمایت از مردم فلسطین و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی را یادآور شد و آن را وظیفه همگانی خواند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت در سه عرصه سیاسی، اقتصادی و نظامی تأکید کرد و گفت: هم قدرت نظامی و هم انتظام وضعیت فرهنگی و اقتصادی برای اقتدار ملی ضروری هستند.

