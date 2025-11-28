ورود نیروی غیربومی برخلاف قانون است؛ حق جوانان ماهشهر نباید پایمال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم سلامت نژاد ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه با انتقاد صریح از روند انتصاب مدیران غیربومی و جذب گسترده نیروی غیربومی در صنایع منطقه اظهار کرد: ورود بیضابطه نیرو از بیرون، بدون توجه به ظرفیتهای بومی، تضییع حق جوانان این شهرستان است. برخی مدیران بدون رعایت قانون، نیروهای غیربومی وارد مجموعهها میکنند و این اقدام ظلم آشکار به مردم منطقه به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش صنایع منطقه افزود: صنایع بالادست نباید فقط آلودگی برجای بگذارند و اشتغال را کاهش دهند. طبق قانون، اولویت با نیروهای بومی است و جذب نیروی غیربومی خلاف مقررات و مصوبات اداره کار محسوب میشود؛ دستگاه قضا باید به این تخلفات ورود جدی داشته باشد.
وی با یادآوری چندین سال پیگیری این مطالبه عنوان کرد: بارها با تذکر و گفتگو تلاش کردهایم اما متأسفانه برخی مدیران نهتنها همکاری نکردهاند، بلکه با تهدید و بیقانونی پاسخ دادهاند.
وی ادامه داد: جوانان بومی باید در صف اول اشتغال باشند نه اینکه از شرکتهای شهر خودشان کنار گذاشته شوند.
وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی صنایع ادامه داد: همزمان با اجرای پروژهها باید برای جوانان بومی شغل ایجاد شود.
حجت الاسلام سلامتنژاد بیان کرد: صنایع پاییندست و بخشهای غیرتخصصی باید بهگونهای برنامهریزی شوند که زمینه اشتغال مردم فراهم شود.
وی در پایان خطاب به دستگاه قضائی بیان کرد: دفاع از حق مردم و پیگیری اشتغال جوانان مطالبه ماست. مدیرانی که قوانین کار را نادیده میگیرند و به جذب نیروهای غیربومی ادامه میدهند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
