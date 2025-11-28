  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

جزئیات تعطیلی شنبه ۸ آذر ماه در آذربایجان‌ غربی

ارومیه- کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای آذربایجان غربی جزییات تعطیلی شنبه ۸ آذرماه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلاینده‌های جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز شنبه ۸ آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود:

آموزش حضوری در مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس دولتی و غیردولتی ابتدایی در شهرستان‌های زیر در هر دو شیفت صبح و عصر تعطیل بوده و آموزش به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد:

▪️ارومیه

▪️مهاباد

▪️خوی

▪️بوکان

▪️سلماس

▪️اشنویه

▪️شاهین‌دژ

▪️نقده

▪️چهاربرج

▪️باروق

▪️میاندوآب

مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال و دانش‌آموز در مقطع پیش‌دبستانی و ابتدایی در شهرستان‌های فوق با تشخیص مدیر دستگاه مربوطه به صورت دورکار انجام وظیفه خواهند کرد.

توصیه‌های بهداشتی و اجرایی مطابق قانون هوای پاک: با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و بر اساس ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاه‌های اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام می‌شود:

پرهیز از تردد غیرضروری: کلیه گروه‌های حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری نمایند.

ممنوعیت فعالیت ورزشی: کلیه فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروه‌های سنی متوقف شود.

مدیریت ناوگان حمل‌ونقل: تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینه‌فنی) الزامی بوده و استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در دستورکار باشد.

کنترل فعالیت‌های صنعتی: فعالیت کارگاه‌ها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون‌های آلودگی هوای استان واقع شده‌اند و فاقد سیستم‌های پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف می‌شود.

در شهرستان‌های ارومیه، مهاباد، شاهین‌دژ و بوکان فعالیت کلیه واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهد بود.

شهروندان با رعایت موارد فوق، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سو این پدیده مشارکت فعالانه داشته باشند.

    نظرات

    • بی نام IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      15 0
      پاسخ
      مگه ما ریه و شش نداریم فقط مدارس ابتدایی تعطیله
    • معصومه IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      7 3
      پاسخ
      واقعامنطقتون چیه برای تعطیلی بعلت الودگی هوا؟ ابتداییهاشش دارن دبیرستانیهاآبشش؟!!!! شهرهایی که شاخصشون ازارومیه کمتره کلاتعطیلن ارومیه فقط ابتدایی؟!!!!!!!! واقعاچجوری به این نتایج گهربارمیرسین؟
    • محمد IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      12 0
      پاسخ
      سلام واقعا هوا خیلی خرابه من که ۴۰سال سن دارم نمیتونم نفس بکشم کودکان ونوجوانان متوسطه چی این هوا ۱۰۰درصد برای تمام سنین خطرناک هست خواهشن هر ۲متوسته اول ودوم را تعطیل کنید
    • بی نام IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      8 0
      پاسخ
      چرا تا انصافی میکنین چه شهردار چه استاندارچرا مقطع راهنمایی را تعطیل نمیکنید شاید شما ها بچه راهنمای ندارین
    • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      9 0
      پاسخ
      واقعن چرا فقط ابتدایی بقیه مریض نمی شن
    • آرین IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      واقعا تاسف باره که فقط ابتداییه، خب ماهم انسانیم نفس کشیدن سخته واقعا آسمون دیده نمیشه از شدت آلودگی

