به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان امروز پنجشنبه اعلام کرد: مصادره داراییهای روسیه یک ایده مرده است.
نخست وزیر مجارستان در این خصوص گفت: تعداد مخالفان این ایده در اتحادیه اروپا به اندازهای هست که بتوانند مانع اجرای این طرح بشوند.
ویکتور اوربان در ادامه افزود: مجارستان نمیتواند در اعطای وام اروپا به اوکراین (اعطای وام به کی یف از داراییهای مسدود شده مسکو) مشارکت کند؛ مشارکت ما بر اساس قانون اساسی نیازمند مجوز از سوی پارلمان است و پارلمان با چنین چیزی موافقت نخواهد کرد.
سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در بروکسل برای برگزاری یک اجلاس ۲ روزه شورای اروپا گرد هم میآیند و انتظار میرود پیشنهاد بحثبرانگیز استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای تأمین وام به اوکراین در صدر دستور کار آنها قرار گیرد.
انتظار میرود سران در مورد اوکراین، چارچوب مالی چند ساله آتی، گسترش و وضعیت سرزمینی- اقتصادی این بلوک بحثهای راهبردی داشته باشند، در حالی که تحولات در غرب آسیا، دفاع و مهاجرت اروپا نیز در دستور کار خواهد بود.
آنها در مورد چگونگی ارائه حمایت مالی به اوکراین، تضمینهای امنیتی و تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به صلح صحبت خواهند کرد، و در عین حال پیشرفت در بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا برای سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را ارزیابی خواهند کرد.
