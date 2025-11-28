به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ غازی حنینه با اشاره به جایگاه ویژه روز جمعه در آموزه‌های اسلامی، این روز را «زمان اجتماع دل‌ها و نماد وحدت مسلمانان» توصیف کرد و گفت: خداوند متعال روز جمعه را برگزیده تا مسلمانان، با وجود اختلاف نژاد، رنگ، قومیت و مذهب، در کنار یکدیگر قرار گیرند.

شیخ حنینه با بیان اهمیت صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و نقش آن در رفع اندوه و افزایش برکت اظهار داشت: پیامبر (ص) فرمود هرکس بر من صلوات بفرستد، خداوند چندین برابر بر او درود می‌فرستد؛ ازاین‌رو شایسته است در چنین روزی بر صلوات و ذکر الهی بیفزاییم.

رئیس تجمع هیأت امنای تجمع علمای مسلمان لبنان با تأکید بر اینکه دعوت به سوی خدا تنها وظیفه علما نیست، افزود: هر مسلمان می‌تواند با اخلاق نیک، رفتار شایسته، خوش‌گویی، تبسم و برخورد کریمانه با خانواده، پدر و مادر و اطرافیان، مبلغ دین خدا باشد. دین ما دین اخلاق و تعامل نیکوست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت وحدت امت اسلامی گفت: دشمن، امروز میان شیعه و سنی و مذاهب مختلف فرقی قائل نیست. صهیونیست‌ها در فلسطین مسلمانان و حتی مسیحیان را آزار می‌دهند. امت اسلامی باید یک صدا و متحد باشد تا بتواند در برابر ظلم ایستادگی کند.

شیخ حنینه تأکید کرد: رنج هر مسلمان در هر نقطه از جهان، رنج ماست و شادی او شادی ما. امروز بیش از هر زمان نیازمند وحدت صفوف، الفت دل‌ها و بازگشت به اصول پیامبر رحمت هستیم.