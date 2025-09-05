خبرگزاری مهر، گروه استانها- عصمت اسماعیلی: هفته وحدت، از دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول هرسال فرصتی تازه برای بازخوانی آموزههای پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و تأکید بر اصل برادری اسلامی است.
هفته وحدت فراتر از یک مناسبت تقویمی، راهبردی فرهنگی و اجتماعی در برابر سیاستهای تفرقهافکنانه دشمنان اسلام به شمار میآید و یادآور این حقیقت است که امت اسلامی، فراتر از مرزها و مذاهب، یک پیکره واحد است و تنها در سایه همدلی و برادری میتوان به قلههای عزت و پیشرفت دست یافت.
امام خمینی (ره) با درایت خود، میلاد پیامبر اکرم (ص) در تقویم اهل سنت (۱۲ ربیعالاول) و تقویم شیعه (۱۷ ربیعالاول) را فرصتی برای نزدیکی دلها دانست و فاصله این دو تاریخ را «هفته وحدت» نامید.
این تصمیم، پیام روشنی داشت؛ اختلاف نظرهای مذهبی نباید به جدایی و خصومت بین مسلمانان منجر شود، بلکه باید در پرتو آن به مشترکات گسترده امت اسلامی پرداخته شود.
امروز که امت اسلامی با چالشهای بزرگی چون اسلامهراسی، اختلافافکنیهای فرقهای، جنگهای نیابتی و سلطهطلبی قدرتهای بزرگ مواجه است، اندیشه وحدت بیش از گذشته اهمیت مییابد و یک ضرورت راهبردی است که میتواند عزت و اقتدار مسلمانان را تضمین کند.
هرگونه تفرقه و نزاع داخلی بین مسلمانان، تنها فرصت نفوذ و بهرهبرداری دشمنان را فراهم میکند و مسلمانان باید با تمسک به مشترکات و حفظ وحدت فرصت نفوذ و سوءاستفاده دشمنان را بگیرند.
تقویت همگرایی مسلمانان و مقابله با دشمنان
امام جمعه گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک آغاز هفته وحدت اظهار کرد: بیشتر تعالیم دین مبین اسلام، که در میان ادیان مختلف بهعنوان اجتماعیترین دین مطرح است، در قالب جماعت و اجتماع قابلیت ظهور و اجرا پیدا میکند و همین امر باعث شده است از قدیمیترین تا جدیدترین متون فقهی، اخلاقی و کلامی سهم مهمی از آموزههای خود را به موضوع وحدت و جماعتگرایی اختصاص دهند.
حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با بیان اینکه نقطه مقابل وحدت و اتحاد، تفرقه و تشتت است، افزود: دشمنان با تمام توان، وحدت اسلامی را نشانه گرفتهاند و با تمام ابزار و وسایل خود در این راه تلاش میکنند بنابراین تقویت اتحاد میان مسلمانان جهان، باعث بازدارندگی و مقابله با طوفانهای ضد وحدت در عالم شده و میتواند این امواج را خنثی کند.
وی اضافه کرد: نظام جمهوری اسلامی از همان سالهای نخست به صورت عملی نشان داد که به وحدت مسلمانان جهان ایمان دارد و برای تحقق وحدت اسلامی تلاش میکند و به برکت ذهن بیدار امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) به وحدت و تقریب مسلمانان و پیشگیری از هر اقدام تفرقهانگیز، توجهی ویژه دارد.
وی یادآور شد: امام راحل با برگزاری اولین کنفرانس وحدت، در واقع اساس عملیاتی شدن این وحدت را پایهریزی کردند و چند برنامه عملیاتی به منظور رفع بدبینیها، تنازعات، تحریفها و تهمتها، از جمله نامگذاری ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول (ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام) به عنوان هفته وحدت را اجرایی کردند.
امام جمعه گناوه اضافه کرد: هفته وحدت، میراث گرانبهای حضرت امام راحل (ره) است تا مذاهب اسلامی، همه مدیران، دستگاهها، مردم متدین مسلمان ایران و جهان حول محور مسائل اساسی اسلام، شخص پیامبر (ص)، قرآن و نهادینهکردن آنها، همکاری اسلامی داشته باشد.
وی بیان کرد: پس از امام خمینی (ره) نیز، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنهای (دامت برکاته) میراثدار امام راحل بودند و همواره و در شرایط گوناگون حافظ وحدت مسلمانان حول محور حضرت رحمت للعالمین پیامبر گرامی اسلام (ص) بودهاند و به اعتقاد معظمله، ولادت نبی اکرم برای هر فرد مسلمان نقطهای برجسته در تاریخ است.
وی خاطرنشان کرد: هر فضیلتی که در دنیا حتی به طور غیرمستقیم وجود دارد، ناشی از آن بعثت و اقامه مکارم اخلاق بوسیله آن پیغمبر عظیمالشأن است و هر مسلمانی میداند که برای تمرکز عواطف دنیای اسلام و احساسات فِرَق مختلف مسلمین، نقطهای بهتر از وجود مقدس پیغمبر اکرم وجود ندارد؛ زیرا همه مسلمین، این بزرگوار را دوست دارند و وی محور امت اسلامی در طول تاریخ است، این در حالی است که در بین حقایق و معارف اسلامی، چیزی که به این صورت مورد توافق آرا و عقاید و نیز عواطف همه مسلمین باشد، کم است؛ لذا این ولادت حائز اهمیت بسیار است.
امام جمعه گناوه افزود: مسلمین و روشنفکران اسلامی باید بر روی شخصیت و تعالیم پیامبر گرامی اسلام (ص) و محبت به ایشان، با دید همه گیر نسبت به اسلام سرمایهگذاری کنند و آنچه که برای ما مسلمانان مهم است، این است که معرفت خود را نسبت به اسلام و پیغمبر اسلام (ص)، افزایش دهیم.
حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: تجلیل چنین ایامی سبب میشود بیش از پیش بر اشتراکات خود واقف شویم و بر محور پیامبر (ص) جمع شده و در نتیجه آن، تفرقهها، اختلافات و گرفتاریهای ناشی از آن را از بین ببریم.
وحدت میان مسلمانان، زمینه ساز اقتدار و عظمت امت اسلام است
امام جمعه اهل سنت بندر گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد باسعادت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی (ص) و آغاز هفته وحدت با استناد به آیه شریفه «واعتصمو بحبل الله جمیعاً ولاتفرقو ا» گفت: حفظ وحدت میان همه مذاهب اسلامی یک دستور الهی است و همه ملزم به رعایت این دستور هستند.
شیخ محمد فاروقی با بیان اینکه حفظ وحدت میان مسلمانان، زمینه ساز اقتدار و عظمت امت اسلام است، افزود: اتحاد و همدلی سنی و شیعه درهمه کشور موجب سربلندی نظام مقدس اسلامی درمنطقه و جهان میشود و نزدیک بودن افکار و مذاهب میتواند نقش بسزایی در خنثی کردن فتنهها و حربههای تفرقه انگیز دشمان و معاندان اسلام و انقلاب داشته باشد.
وی اظهارکرد: امروزه مردم ایران از همه اقوام و مذاهب بر این باور هستند که با هم متحد باشند و با اتحاد و همدلی، امید دشمنان را به یاس تبدیل کنند.
وی بیان کرد: همه جهانیان در جنگ تحمیلی اخیر شاهد این وحدت و همدلی ملت ایران با نظام و رهبری بودند و همه اقوام و مذاهب در کنار هم در مقابل دشمن ایستادند.
امام جمعه اهل سنت بندر گناوه ادامه داد: اهل سنت بندر گناوه ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم و هفته وحدت بر حفظ وحدت و یکپارچگی و انسجام بین همه مذاهب و اقوام در راستای تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسعه و پیشرفت کشور همچون همیشه تاکید دارند.
هفته وحدت جلوهای از رحمت لایزال الهی است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: ولادت پیام آور رحمت و مظهر اخلاق، وجود نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه سبب شد تا آسمان تاریک مدینه به نور وجودی آن حضرت تابناک شود، شخصیتی که با قدومش، تاریکیها و جهالتها را به نور و معرفت تبدیل کرد.
حجت الاسلام علی محمدی افزود: حضرت محمد مصطفی (ص)، پیامبری است که جامع تمام صفات الهی و انبیا است و شعر و کلام، قلم و کاغذ، توانایی وصف حضرت ختمی مرتبت را ندارد.
وی گفت: خداوند معرف آن حضرت در آیات و کلام خویش است، آنجایی که به تمام عالم با این وصف ایشان را ستایش میکند و میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً (۵۶ احزاب) همانا خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود میفرستند؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! شما (نیز) بر او درود فرستید و به او سلام کنید سلامی همراه با تسلیم.
وی گفت: جایگاه هفته وحدت در امت اسلامی نه صرفاً یک شعار بلکه بعنوان یک فرهنگ و سنت دارای اهمیت بسیار بالایی است و دشمن برای برهم زدن این اتحاد و وحدت هزینههای گزافی را متحمل شده ولی وحدت و یکپارچگی بر شکوه امت اسلامی میافزاید.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه بیان کرد: هفته وحدت بهترین فرصت برای معرفی اسلام و آیین نبوی در جامعه بشری است، اسلامی که بر پایه توحید بنا شد و هدفش رأفت و رحمت در سایه سار الطاف الهی است.
وی تصریح کرد: شهرستان دار المومنین گناوه مانند سایر شهرستانهای تلفیقی، شیعه و سنی، با اتحاد و برادری همواره در کنار هم، هفته وحدت را به نحو شایسته جشن میگیرند و برنامههای فاخری را برای هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت (ص) تدارک میبینند.
حجت الاسلام محمدی بیان کرد: از جمله برنامههای در این هفته در شهرستان جشن هفته وحدت، دیدار با علمای اهل سنت، برپایی جشن هفته وحدت در مساجد، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری محفل انس با قرآن و عطر افشانی گلزار مطهر شهدای اهل سنت در دستور کار قرار گرفته است.
