به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکیزاده با اشاره به پایان عملیات لایروبی و تعمیق هفت پست اسکلههای بندر شهید رجایی اظهار کرد: این اقدام مطابق نیاز و درخواست شناورهای درحال تردد به بندر شهید شهید رجایی و تقاضای واحد امور بندری و اقتصادی مبنی بر لزوم تعمیق اسکلههای کشتیهای فله که عمده محل تخلیه کالاهای اساسی بوده، صورت گرفت.
وی ادامه داد: واحد امور بندری و اقتصادی به رغم محدودیتهای تجهیزاتی و عملیاتی با تلاش فراوان در مدت زمان یکسال موفق به افزایش عمق هفت پست اسکله راهبردی بارهای فله شد.
وی ادامه داد: افزایش عمق صورت گرفته سبب افزایش ۶۱ هزار تن توان عملیاتی این بندر و همچنین کاهش زمان عملیات شناورهای عملیاتی، کاهش استهلاک تجهیزات بندری، کاهش مدت زمان انتظار، حذف دموراژ احتمالی که برآیند این آثار و تبعات منجر به کاهش هزینه و افزایش بهرهوری بندرگاه ش ده است.
لازم به ذکر است؛ دموراژ (Demurrage) یک اصطلاح در مورد حمل و نقل دریایی و زمینی است، دموراژ، جریمه دیرکرد بازگشت کانتینر است که توسط صاحب کالا باید پرداخت شود. در بیشتر حمل ونقل ها تأخیری ایجاد میشود که غیرقابل کنترل است، این تاخیرها موجب هزینههایی میشود که در هر کشور و شرکتی متفاوت خواهد بود.
