به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی پیش از ظهر شنبه در آئین بهره‌برداری از روگذر شهدای خدمت در شهرکرد، با اشاره به نقش مؤثر مدیریت شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، اظهار کرد: امروز شاهد تحولی ارزشمند در حوزه زیرساخت‌های شهری هستیم که با همت شهردار خوش‌فکر و خوش‌سابقه شهرکرد و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر به ثمر نشسته است.

وی با بیان اینکه این پروژه به نام شهدای خدمت، به‌ویژه شهید آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان مزین شده است، افزود: این عزیزان با ایثار و فداکاری در مسیر خدمت به مردم جان خود را فدا کردند و ما همواره مدیون آنان خواهیم بود.

ایزدی با قدردانی از تلاش‌های شهردار جوان و برنامه‌محور شهرکرد، ادامه داد: انتخاب مدیری توانمند و دلسوز از سوی شورای اسلامی شهر، یکی از تصمیمات مهم و اثربخش این دوره بود که ثمرات آن در پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری به‌خوبی نمایان است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به تعامل سازنده میان ارکان مختلف مدیریت شهری، تصریح کرد: خوشبختانه در این دوره با همراهی استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان استانی و ملی، جلسات و هماهنگی‌های مؤثری در راستای هم‌افزایی برای خدمت به مردم شریف شهرکرد برگزار شده است.

وی با تأکید بر استفاده حداکثری از فرصت باقی‌مانده این دوره، گفت: تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش بار ترافیکی، تسهیل در تردد شهروندان و ارتقای رفاه عمومی از اولویت‌های مدیریت شهری است که با جدیت دنبال می‌شود.

ایزدی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این بوده است که خدمات شهری به‌صورت متوازن در تمامی مناطق شهر از جمله غرب، شمال، جنوب، مرکز و منظریه ارائه شود. امیدواریم با تداوم همدلی و همراهی مسئولان، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه و تعالی شهر برداریم و خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم عزیز باشیم.

وی در پایان با اهدای صلوات به روح بلند امام راحل، شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی و به‌ویژه شهدای خدمت، این پروژه را به آنان تقدیم کرد.