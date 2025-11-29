به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلیرضا تکیهای صبح شنبه نشست هماهنگی و برنامهریزی اعتکافهای دانشآموزی با تقدیر از جایگاه ممتاز استان یزد در عرصه برگزاری اعتکاف، این استان را در زمره بهترینهای کشور خواند.
مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور، رشد کمی و کیفی مخاطبان مراسم اعتکاف در یزد را قابل تحسین ارزیابی نمود و بر ارتقای هماهنگی و رفع چالشهای پیشِ رو برای برگزاری هرچه باشکوهتر اعتکافهای دانشآموزی تأکید کرد.
در این نشست، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد نیز حضور داشتند و قول مساعدت و حمایت همهجانبه خود را برای پشتیبانی و توسعه هرچه بیشتر این مراسم معنوی اعلام کردند.
