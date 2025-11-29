  1. استانها
  2. یزد
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

تکیه‌ای: استان یزد از برترین‌های کشور در برگزاری اعتکاف است

تکیه‌ای: استان یزد از برترین‌های کشور در برگزاری اعتکاف است

یزد_ مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور با تقدیر از جایگاه ممتاز استان یزد در عرصه برگزاری اعتکاف، این استان را در زمره بهترین‌های کشور خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلیرضا تکیه‌ای صبح شنبه نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی اعتکاف‌های دانش‌آموزی با تقدیر از جایگاه ممتاز استان یزد در عرصه برگزاری اعتکاف، این استان را در زمره بهترین‌های کشور خواند.

مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور، رشد کمی و کیفی مخاطبان مراسم اعتکاف در یزد را قابل تحسین ارزیابی نمود و بر ارتقای هماهنگی و رفع چالش‌های پیشِ رو برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر اعتکاف‌های دانش‌آموزی تأکید کرد.

در این نشست، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد نیز حضور داشتند و قول مساعدت و حمایت همه‌جانبه خود را برای پشتیبانی و توسعه هرچه بیشتر این مراسم معنوی اعلام کردند.

کد خبر 6671617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها