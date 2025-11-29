پلیس: ۳۸ واحد صنفی متخلف در اسلامشهر پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام حسین مهرعلیان، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب ۳۸ واحد صنفی فاقد پروانه و متخلف خبر داد.

فرمانده انتظامی اسلامشهر، در تشریح جزئیات این طرح گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان با هدف ساماندهی واحدهای صنفی و برخورد با صنوف متخلف، از ۹۸ واحد صنفی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۳۸ واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه پلمب شد.

فرمانده انتظامی اسلامشهر با اشاره به ادامه طرح ساماندهی سایر اماکن و صنوف، از شهروندان خواست اطلاعات و گزارش‌های خود را در این خصوص به پلیس اطلاع دهند.