هشدار فرمانده انتظامی اسلامشهر:بامخلان امنیت بدون ملاحظه برخورد میکنیم

غلامحسین مهرعلیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای کامل برنامههای پلیس بر مبنای رویکرد «محلهمحور» خبر داد و گفت: بر اساس دستور فرمانده محترم فراجا سردار رادان و تأکید رئیسجمهور، اولویت کاری پلیس حضور میدانی در محلات و رسیدگی مستقیم به مسائل مردم است.
وی با بیان اینکه حضور در محلات و مساجد در دستور کار قرار دارد، افزود: استفاده از ظرفیت معتمدان محلی، ائمه جماعت و افراد مؤمن و مخلص موجب میشود مشکلات هر محله در همان محدوده مطرح، بررسی و برای آن راهکار عملیاتی ارائه شود و بهصورت ویژه پیگیری گردد.
فرمانده انتظامی اسلامشهر با تأکید بر اینکه طرح محلهمحور محور اصلی مأموریتهای پلیس است، اظهار کرد: در این طرح همه مسائل و مشکلات محلات بهویژه در حوزه انتظامی رصد میشود و رفع دغدغههای مردم در اولویت قرار دارد.
مهرعلیان با اشاره به برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت تصریح کرد: در برخورد با اراذل و اوباش هیچگونه ملاحظهای وجود ندارد و پلیس با قاطعیت و در چارچوب قانون با این افراد برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه به اقدامات انجامشده اشاره کرد و گفت: اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش، توقیف خودروها و موتورسیکلتهای دارای پلاک مخدوش، برخورد ویژه با مراکز ضایعاتی و مالخران و همچنین اجرای طرحهای مقابله با جرایم خاص و سرقتهای خشن، از جمله اقدامات مؤثر اخیر بوده که نتایج بازدارنده و دستگیریهای قابل توجهی به همراه داشته است.
فرمانده انتظامی اسلامشهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موضوع یا مشکل انتظامی، مراتب را از طریق تماس با پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
