به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سبزواری امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با صنوف متخلف در سطح شهر خرم‌آباد، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با تشکیل تیم ویژه و هماهنگی قضائی و همکاری ادارات مربوطه، از تعداد ۶۵ صنوف این شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: در نتیجه این طرح تعداد چهار واحد قهوه‌خانه به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط صنفی و انتظامی پلمب شدند.

رئیس سازمان اطلاعات انتظامی لرستان، گفت: در ادامه این طرح از ۳۶ واحد اخذ تعهد، برای ۱۶ واحد دیگر اخطاریه پلمب و در بازرسی از صنوف متخلف دو هزار و ۴۰۰ نخ سیگار خارجی فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ سبزواری، تصریح کرد: همه اصناف ملزم به رعایت قوانین و مقررات صنفی و انتظامی هستند و توصیه‌های پلیس در این زمینه را جدی بگیرند.