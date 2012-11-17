راه اندازی نسل جدید مدارس هوشمند در کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه استفاده از روش‌های نوین آموزشی در مدارس و آموزشگاهها رو به افزایش است و در این راستا ایجاد مدارس هوشمند در دستور کار بسیاری از دولتها قرار گرفته است؛ استفاده از سیستم مدرسه هوشمند، محیط آموزشی پویایی را در اختیار کودکان قرار می‌دهد و باعث بهبود تمرکز آن‌ها می‌شود و افزایش علاقه به یادگیری و غنی‌تر ساختن ارتباط دانش‌آموزان با آموزگار از دیگر مزایای سیستم مدرسه هوشمند است.

براین اساس کمپانی سامسونگ با استفاده از سیستم‌های آموزشی پیشرفته نسل جدیدی از مدارس هوشمند را در یکی از مدارس کره‌جنوبی با نام Gyeseong، اجرا کرد.

مسئولان این مدرسه ابتدایی در جستجوی راهی بودند تا بتوانند دانش‌آموزان را بیشتر و بهتر در فرآیند یادگیری درگیر کنند؛ آن‌ها همچنین به دنبال سیستمی می‌گشتند تا با بهره‌گیری از آن، دانش‌آموزان در بیرون از کلاس هم به مطالب درسی دسترسی داشته باشند و بتوانند به مطالعه و یادگیری ادامه دهند. بنابراین مسئولین مدرسه تصمیم گرفتند از فناوری‌های جدید سامسونگ برای دست‌یابی به این اهداف استفاده کنند.

پس از انجام مراحل اولیه، یکی از کلاس‌های چهارم این مدرسه که سی دانش‌آموز در آن تحصیل می‌کردند، برای شرکت در طرح مدرسه هوشمند انتخاب شدند که این طرح، یک شیوه آموزشی چندرسانه‌ای و تعاملی است که با بهره‌گیری از دستگاه‌های برد الکترونیکی و موبایل انجام می‌شود و هدف از اجرای این برنامه، افزایش اشتیاق کودکان برای فراگیری مطالب از طریق شرکت در فعالیت‌های تعاملی در کلاس است.

سامسونگ برای اجرای سیستم مدرسه هوشمند از یک ‌برد الکترونیکی (صفحه لمسی) 65اینچی مدل LFD TS-3 به‌ همراه تبلت‌های گالکسی 10.1 اینچ استفاده کرد. در این سیستم، نرم‌افزاری با نام MagicIMS بکار گرفته شد که آموزگار با آن می‌تواند همزمان با نوشتن یک مطلب یا رسم یک طرح بر روی برد الکترونیکی، آن را با تبلت‌های دانش‌آموزان به اشتراک بگذارد. دانش‌آموزان هم می‌توانند از طریق تبلت‌های خود با معلم در ارتباط باشند و کارهایی نظیر طرح فوری پرسش‌ها یا پاسخ‌دادن به سوال‌های معلم، حل تمرین‌ها، انجام تکالیف و انتقال آن‌ها به آموزگار و پاسخ‌دهی به امتحانات را با تبلت‌هایشان انجام دهند.

همچنین امکان اشتراک‌گذاری دروس و ذخیره‌سازی آن‌ها برای استفاده‌های بعدی، رکورد کردن کلاس درس، قابلیت افزودن یادداشت به ویدئوها، فایل‌های فلش و پاور پوینت مواردی هستند که کار یادگیری را برای دانش‌آموزان، لذت‌بخش‌تر و آسان‌تر می‌کنند.