زنجان در هوشمندسازی مدارس عملکرد خوبی داشته است

حمید رضا بیرانوند ظهر سه شنبه در بازدید از مدرسه شاهد معلم، اولین مدرسه هوشمند زنجان گفت: در همین راستا درصدد کیفیت بخشی به هوشمندی مدارس کشور هستیم.

وی با اشاره به پتانسیل های خیرین مدرسه ساز در زمینه هوشمند سازی مدارس افزود: در این رابطه بحث تجهیز مدارس نوساز خیری به نرم افزارهای بروز آموزشی در یادگیری دانش آموزان از بدو ورود به مدرسه بسیار مفید و موثر خواهد بود.

بیرانوند با اشاره به فواید و مزیت های استفاده از مدارس هوشمند، ادامه داد: دانش آموزان با استفاده از کلاس های نرم افزاری و هوشمند می توانند برنامه های خود را همپای مدارس تطبیق نمایند.

بیرانوند با بیان اینکه آمادگی لازم برای این کار در سراسر کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: ما سعی در ایجاد آمادگی برای مدارس خیر ساز در این راستان را در کشور داریم که این مدارس هنگام ساخت مجهز به بردهای الکترونیکی با امکانات و استانداردهای به روز شوند.

بیرانوند با اشاره به اینکه استان زنجان در این زمینه جزو استان های پیشتاز بوده است افزود: زنجان دارای پتانسیل های بسیار خوبی در این زمینه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به سیاستگذاری های مطلوب مسئولان استان در این زمینه، بیان کرد: در سطح استان زنجان با سیاستگذاری و نگرش مثبت، اشتیاق برای استفاده از مدارس هوشمند بسیار مناسب و مطلوب ارزیابی می شود.

بیرانوند تلاش و پشتیبانی در استان زنجان در جهت هوشمندسازی مدارس را مناسب و در سطح موثر بیان کرد و گفت: این حرکت ارزشمند در راستای حرکت به سمت آموزش با رسانه های بروز دنیاست.

مدیر دپارتمان تکنولوژی های آموزش بدر، در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت تکنولوژی آموزشی در برنامه های آموزشی در دنیا و ایران، افزود: طبق نظر پژوهشگران 75درصد یادگیری از طریق دیداری انجام می گیرد که این خود در امر یادگیری دانش آموزان با استفاده از کلاس های هوشمند بسیار موثر ومطلوب است.

وی با بیان اینکه تکنولوژی آموزشی در رشد و یادگیری موثر است تاکید کرد: این تکنولوژی روز می تواند مدیران، معاونان، فن آوران و فن آموزان را با علوم روز آشنا کند.

بیرانوند با اشاره به کیفیت و نحوه آموزش مناسب و استاندارد با تجهیزات استاندارد آموزشی در این زمینه گفت: کیفیت آموزش در درجه اول جزو برنامه های ما بوده و در کنار آن و در صورت تحقق این هدف به سود آوری و سایر موارد می اندیشیم.