به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کلبادی نژاد ظهر شنبه و گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تلاش برای تحقق عدالت آموزشی در استان گفت: ۲۸ مدرسه مازندران در سال تحصیلی جدید با یک دانشآموز فعال هستند که این موضوع نشاندهنده توجه نظام اسلامی به جایگاه تعلیم و تربیت است.
کلبادینژاد با بیان اینکه ۶۸۰ کلاس درس با جمعیت کمتر از پنج دانشآموز نیز در سال تحصیلی جدید تشکیل شده است، افزود: این اقدامات هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید تلاش شد هیچ دانشآموزی به علت نبود مدرسه یا معلم از تحصیل باز نماند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: در تمام مدارس تکدانشآموزی و مدارسی که جمعیت کم دارند، برنامههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مطابق دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش و متناسب با استانداردهای سایر مدارس برگزار میشود.
کلبادینژاد تحقق عدالت آموزشی را رویکرد نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: ایران یکی از معدود کشورهایی است که حتی برای تحصیل یک دانشآموز در مناطق دورافتاده، معلم اعزام میکند.
