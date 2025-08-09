طرح «توانا» برای توانمندسازی معلمان در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران صبح شنبه در آئین افتتاح طرح تحول در فرآیند یاددهی-یادگیری با عنوان «طرح توانا» با رویکرد توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی و متوسطه اول، افزود: در این مرحله، ۲۲۰ نفر از معلمان طی دو روز آموزشهای تخصصی را دریافت کرده و سپس در شهرستانها و مناطق محل خدمت خود، مسئولیت آموزش سایر معلمان را برعهده خواهند گرفت. این طرح در قالب دو قطب اجرایی برگزار میشود و ۱۴۰ معلم دیگر نیز فردا در نوشهر تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
کلبادینژاد با اشاره به چالشهای متنوع فراروی نظام آموزشوپرورش، بر ضرورت بازنگری در نقش معلم در کلاس درس تأکید کرد و گفت: دانشآموز امروز، نقاد، هوشمند و آشنا با فضای مجازی و هوش مصنوعی است؛ بنابراین آموزش او نیازمند تفکر و رویکردی نو است.
وی افزود: در مسیر اجرای عدالت آموزشی، مسئولیت معلم بسیار سنگین است. باید به همآموزی، باهمآموزی و ازهمآموزی توجه ویژه داشته باشیم.
کلبادی نژاد گفت: از جمله اهداف و سیاستهای این طرح، اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، توسعه عدالت آموزشی و ارتقای مدیریت آموزشگاهی در راستای تحقق مدرسه تراز عنوان شده که قرار است امسال در ۵۰ درصد مدارس استان اجرایی شود.
