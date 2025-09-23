دانش آموزان مازندران زیرباران به مدرسه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی و در حالی که باران پاییزی، حال و هوای مازندران را معطر کرده است، زنگ مهر در بیش از چهار هزار مدرسه استان مازندران به صدا درآمد و بیش از نیم میلیون دانش‌آموز مازندرانی زیر باران راهی کلاس‌های درس شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندراندر گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت ارتقا کیفیت آموزش و بهسازی مدارس، گزارشی جامع از وضعیت آموزشی استان و برنامه‌های توسعه‌ای پیش رو ارائه داد.

فریدون کلبادی نژاد افزود: استان مازندران دارای چهار هزار و ۵۰ مدرسه و۲۹ هزار کلاس درس است که بیش از ۵۱۲ هزار دانش‌آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: کادر آموزشی و اداری استان شامل ۳۵ هزار نفر است که ۲۱ هزار نفر معلم هستند و ۶۴۰ معلم جدید از دانشگاه فرهنگیان امسال به این جمع اضافه شده‌اند.

وی با اشاره به توزیع به موقع کتاب‌های درسی گفت: بیش از ۹۰ درصد کتاب‌های درسی دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول به موقع در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است تا آموزش بدون وقفه آغاز شود.

به گزارش مهر، طی دو روز گذشته جشن شکوفه‌ها و جوانه‌ها در مدارس مازندران برگزار شد.