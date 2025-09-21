  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

هیچ کلاسی در مازندران امسال بدون معلم نیست

ساری - مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به تحصیل بیش از ۵۲۸ هزار دانش‌آموز در استان گفت: هیچ کلاسی امسال بدون معلم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد صبح یکشنبه در حاشیه آئین زنگ جوانه‌ها گفت: پس از برگزاری دوره‌های تابستانی توانمندسازی معلمان و آماده‌سازی مدارس، تمامی کلاس‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستند و هیچ مدرسه‌ای با کمبود نیروی آموزشی مواجه نخواهد بود.

وی افزود: شعار امسال آموزش و پرورش استان «تکریم معلم و توانمندسازی دانش‌آموز» است و تمرکز بر این شعار، موجب ایجاد انگیزه و ارتقای کیفیت آموزش در مدارس خواهد شد.

کلبادی‌نژاد همچنین نقش خانواده‌ها در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان را حیاتی دانست و گفت: همکاری مؤثر بین مدرسه و خانواده، مکمل فرآیند یاددهی و یادگیری است و به رشد علمی و تربیتی دانش‌آموزان کمک می‌کند.

وی در ادامه تأکید کرد: آغاز سال تحصیلی با نشاط و نظم، فرصت مناسبی برای ایجاد خاطره‌ای مثبت و آشنایی دانش‌آموزان با مقررات و محیط مدرسه فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در پایان از دانش‌آموزان خواست با انگیزه و تلاش مستمر به مسیر یادگیری ادامه دهند، چرا که دانش و مهارت‌های امروز، کلید موفقیت آینده آنها خواهد بود.

