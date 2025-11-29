محمدرضا گرایی در آستانه بازگشت؛ تغییر مسیر به وزن ۷۷ کیلوگرم

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۲۰۲۵ نخستین سالی بود که هیچ‌یک از برادران گرایی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی حضور نداشتند؛ اتفاقی کم‌سابقه برای کشتی ایران.

رقابت انتخابی وزن ۶۷ کیلوگرم در خرداد سال گذشته جرقه این غیبت را زد. پس از آنکه محمدرضا گرایی و سعید اسماعیلی در تورنمنت رنکینگ‌دار مجارستان به مدال برنز رسیدند، طبق چرخه انتخابی دو کشتی رودررو برگزار شد تا ملی‌پوش المپیکی مشخص شود.

اسماعیلی که در مسابقه نخست ۶ بر صفر به برتری رسیده بود، مبارزه دوم را هم ۶ بر ۴ برد و با این پیروزی راهی المپیک پاریس شد. این شکست، محمدرضا گرایی قهرمان المپیک توکیو را از حضور در دومین المپیک متوالی بازداشت و شرایط تازه‌ای برای او رقم زد.

گرایی پس از ناکامی در ۶۷ کیلوگرم به وزن ۷۲ کیلوگرم رفت، اما این تغییر وزن نیز برای او سرنوشت بهتری نداشت. سال گذشته در رقابت‌های رنکینگ جهانی کرواسی، سه نماینده ایران در این وزن حضور داشتند و گرایی با وجود پیروزی مقابل بنجامین پیک از آمریکا و ایمان محمدی، در برابر حریف مجارستانی با نتیجه یک بر یک شکست خورد و در رده‌بندی نیز روی تشک نرفت تا در نهایت با عنوان پنجمی، تجربه تلخی را پشت سر بگذارد. حتی پیروزی نزدیک او در لیگ پادوبنی نیز نتوانست این روند کم‌فروغ را تغییر دهد.

اکنون و در آستانه چرخه انتخابی جدید وزن ۶۷ کیلوگرم با حضور سعید اسماعیلی دارنده مدال‌های المپیک پاریس، جهانی ۲۰۲۵ و بازی‌های کشورهای اسلامی همچنان بسته به نظر می‌رسد. گرایی هم که دیگر تمایلی به بازگشت به ۷۲ ندارد. این‌بار تصمیم او برای بازگشت، مسیر متفاوتی را نشانه گرفته است؛ وزن ۷۷ کیلوگرم.

وزنی که یادآور موفقیت‌های برادر بزرگ‌ترش، محمدعلی گرایی است؛ کشتی‌گیری که در سال ۲۰۱۹ مدال برنز جهان را در همین وزن کسب کرد. حالا محمدرضا گرایی امیدوار است تغییر وزن، شروع فصل تازه‌ای باشد فصلی برای بازسازی دوباره جایگاه او در تیم ملی کشتی فرنگی.

البته طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر گرایی قرار است در مرحله پایانی لیگ هم کشتی بگیرد اما هنوز این تصمیم قطعی نیست، پیشنهادهایی به او شده ولی مرد یخی المپیک توکیو هنوز جواب نهایی را اعلام نکرده است.