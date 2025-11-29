سهم ۳۶۰ میلیارد ریالی آستارا از تسهیلات اشتغال پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش ظهر شنبه در جلسه ویژه سرمایه‌گذاری و اشتغال شهرستان آستارا که با حضور مدیرکل اقتصاد و دارایی، ورزش و جوانان، معاونین ادارات کل تعاون و کمیته امداد و جمعی از مسئولان و سرمایه‌گذاران برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی آستارا به عنوان پیشانی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دستور کار جلسه شامل تبیین سیاست‌های کلان حمایتی دولت در بخش تسهیلات، بررسی روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره ۱۵ و رصد مشکلات سرمایه‌گذاران شهرستان بود.

وی سهم شهرستان آستارا از تسهیلات تبصره ۱۵ را حدود ۳۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این تسهیلات بخشی برای کارآفرینی فردی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و بخشی دیگر برای کارفرمایی تا سقف ۵ میلیارد تومان اختصاص دارد. همچنین برای اشتغال‌های ویژه، امکان افزایش تسهیلات تا ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر فرصت شغلی پیش‌بینی شده است.

رنجکش با اشاره به سهم روستایی شهرستان آستارا به میزان ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تصریح کرد: این منابع در اختیار فرمانداری قرار دارد و می‌تواند در قالب طرح‌های کارآفرینی و کارفرمایی برای رونق تولید روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین از وجود تسهیلات تبصره ۱۸ به میزان هزار میلیارد تومان در سطح استان خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند برای توسعه و رونق تولید از این ظرفیت نیز بهره‌مند شوند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استان گیلان در ادامه به چالش‌های موجود در روند جذب منابع و صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: متأسفانه برخی شهرستان‌ها به دلیل ضعف در شناسایی نیازها و ارتباط کمتر با مسئولان، سهم خود از منابع را حتی به زیر یک درصد کاهش داده‌اند که نیازمند دقت فرمانداری‌ها در دسته‌بندی و اعلام نیازهای بخش تولید است.

رنجکش همچنین به طولانی شدن روند صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران انتقاد کرد و گفت: برخی پروژه‌ها تا ده سال معطل دریافت مجوز مانده‌اند که انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و موجب فرسودگی روحی و مالی آنان می‌شود.

وی تأکید کرد: مشکلات ناشی از تعارض قوانین و مقررات دست و پاگیر است و نیازمند اصلاح در مجلس و مقررات‌زدایی جدی است تشکیل کمیته‌های فنی تسهیل‌گری در شهرستان‌ها یک ضرورت جدی بوده و بسیاری از مشکلات با تعامل دستگاه‌های اجرایی و حمایت نمایندگان مجلس قابل حل خواهد بود.

رنجکش در پایان خاطرنشان کرد: جلسه‌ای ویژه برای بررسی مشکلات سرمایه‌گذاری آستارا در هفت محور برگزار خواهد شد تا با همکاری فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی، مسیر توسعه و رونق تولید در این شهرستان هموار شود.