به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجش پیش از ظهر شنبه در همایش وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید در گیلان با اشاره به شعار سال که وفاق دولتیها را در رفع مشکلات جامعه مورد تاکید قرار میدهد، اظهار کرد: بخش خصوصی نیازمند حمایت عملیاتی است و باید قوانین مخل و مانعتراشیهای محلی که سرمایهگذاری را با مشکل مواجه میکند، اصلاح شود.
وی افزود: نگاههای بخشی در دستگاههای اجرایی مانع اصلی در مسیر پشتیبانی از سرمایهگذاری است و لازم است با تدوین سند راهبردی مشخص، فرصتهای سرمایهگذاری در استان و شهرستانها به صورت فرصتمحور شناسایی و پیگیری شود.
رنجکش با اشاره به مصوبه شورای برنامهریزی استان و نامه استاندار گیلان، بیان کرد: تا پایان سال جاری سه فرصت سرمایهگذاری قابل اجرا در هر شهرستان شناسایی خواهد شد و کمیتههای تسهیلگری سرمایهگذاری در سطح شهرستانها توسط فرمانداران تشکیل میشود تا روند سرمایهگذاری تسهیل شود.
وی تصریح کرد: عدم کار کارشناسی دقیق و کمبود اطلاعات کافی در دستگاههای اجرایی شهرستانها موجب معطلی سرمایهگذاران شده که این چالش اساسی استان است.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری گیلان در پایان یادآور شد: بیش از ۸۰ درصد منابع طبیعی استان مالکیت دولتی دارد و در کنار آن دیدگاههای مختلف باید به صورت یکپارچه مدیریت شود تا سرمایهگذاری در استان رونق یابد.
