به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی داودآبادی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت منطقه برق باختر اظهار کرد: این منطقه شامل سه استان مرکزی، لرستان و همدان است که ۵ درصد از مساحت و ۶ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و با ۱۸ هزار و ۷۰۳ مگاوات آمپر ظرفیت پست و بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مدار، به‌ترتیب ۷ و ۹ درصد ظرفیت انتقال برق کشور را در اختیار دارد.

وی افزود: به‌دلیل موقعیت ترانزیتی، سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد کیلووات‌ساعت تبادل انرژی از این منطقه انجام شده است همچنین تنها در استان مرکزی، با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، ۲۲ مشترک صنعتی سنگین و ۳۴ شهرک صنعتی فعال وجود دارد.

داودآبادی تصریح کرد: این درحالی است که نیاز مصرفی استان مرکزی به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات می‌رسد و نیروگاه شازند تنها قادر به تولید حداکثر یک هزار و ۱۰۰ مگاوات است و این ناترازی ۵۰ درصدی باید با توسعه تولید جبران شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: تابش آفتاب و اقلیم معتدل استان مرکزی آن را به یکی از بهترین نقاط کشور برای نیروگاه خورشیدی تبدیل کرده، به‌گونه‌ای که هر کیلووات پنل خورشیدی سالانه حدود یک هزار و ۸۰۰ کیلووات‌ساعت برق تولید می‌کند.

وی تاکید کرد: نصب ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان، می‌تواند کسری تولید فعلی را پوشش دهد.

داودآبادی ادامه داد: تنها ۳۰ درصد از ظرفیت پست‌های انتقال استان در حال بهره‌برداری است که این موضوع بیانگر آمادگی زیرساختی استان برای سرمایه‌گذاری در تولید برق است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر افزود: در حال حاضر ۴ ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت، ۱۲ ایستگاه انتقال و ۷۷ ایستگاه فوق توزیع برق در استان مرکزی فعال است و ۵۵ درصد از تجهیزات برق منطقه‌ای باختر در این استان متمرکز شده است.

وی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون پست‌های صنعتی و عمومی مختلفی در اراک، شازند، محلات، خمین و سایر نقاط افتتاح شده‌اند که زیرساخت‌های توسعه‌ای استان را تقویت کرده‌اند.

۱۴ درصد نیروگاه‌های خورشیدی کشور در استان مرکزی تولید می‌شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر گفت: استان مرکزی با برخورداری از ۱۸۰ مگاوات ظرفیت متصل به شبکه، ۱۴ درصد از کل تولید نیروگاه‌های خورشیدی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: تاکنون ۲۰۰۸ مگاوات پروژه دارای زمین واگذار شده و از این میزان، ۷۰۵ مگاوات وارد فاز اجرایی شده که حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

داودآبادی تصریح کرد: حدود ۱۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی استان مرکزی هم‌اکنون به شبکه سراسری برق متصل است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه سهم جمعیتی استان مرکزی کمتر از ۳ درصد است اما سهم استان در تولید انرژی خورشیدی کشور به بیش از ۱۴ درصد رسیده که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقلیمی و زیرساختی استان برای توسعه انرژی‌های پاک است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران و ایجاد ساختار حمایتی در استان گفت: تاکنون بیش از پنج هزار و ۳۰۰ مگاوات درخواست سرمایه‌گذاری در حوزه خورشیدی به ثبت رسیده است و ۴۸ پروژه با مجموع ظرفیت حدود ۷۰۰ مگاوات نیز در حال ساخت هستند.

وی تأکید کرد: احداث شهرک تخصصی خورشیدی در شهرستان دلیجان و تشکیل کارگروه هفتگی با هدف تسهیل صدور مجوزها، از جمله اقدامات مهم استان مرکزی در مسیر تحقق اهداف توسعه انرژی تجدیدپذیر است.