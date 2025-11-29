ذوالفقاری:صادرات محصولات فناورانه خراسان جنوبی به ۵.۷ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا ذوالفقاری بعد از ظهر شنبه در نشست استاندار خراسان جنوبی با فعالان پارک علم و فناوری استان و در تشریح گزارش یکساله عملکرد این پارک گفت: ما اکنون سه مرکز رشد در شهرستانهای قاین، فردوس و طبس داریم و انتظار میرود با تکمیل زیرساختها، مثلث شهرک صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و حوزه دانشبنیان در بیرجند کامل شود.
رییس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی افزود: تعداد شرکتهای فناور و دانشبنیان ما از ۲۱۲ شرکت به ۲۴۸ شرکت رسیده که معادل ۱۵ درصد رشد است و البته میتوانستیم فراتر از این رشد داشته باشیم اما محدودیت فضا مانع توسعه شد.
رییس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی تأکید کرد: تعداد نیروی انسانی شاغل در واحدهای فناور ۱۵۹۲ نفر است.
رشد چهار برابری فروش محصولات فناورانه
وی گفت: همچنین میزان فروش محصولات فناورانه طبق اظهارنامههای مالیاتی شرکتها، بیش از چهار برابر رشد کرده و به حدود ۱.۸ همت رسیده است و ۵.۷ میلیون دلار صادرات محصولات فناورانه ثبت شده است.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه اولین فضای کار اشتراکی استان را در دیماه ۱۴۰۳ راهاندازی کردیم در حالی که پیش از آن هیچ فضایی برای استقرار واحدهای بدون دفتر وجود نداشت، گفت: اکنون سه فضای کار اشتراکی فعال داریم که دو مورد از این فضاها توسط استاندار خراسان جنوبی افتتاح شد.
رییس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تفاهمنامه ایجاد اولین خانه خلاق صنایعدستی با تأکید حضرتعالی و همکاری ادارهکل میراث فرهنگی امضا شده و منابع مالی آن در حال جذب است و امیدواریم این مرکز در دهه مبارک فجر افتتاح شود.
وی ادامه داد: ایجاد مدرسه تابستانی پارک در خردادماه ۱۴۰۴ نیز برای اولین بار انجام شد و بازخوردهای بسیار خوبی داشت.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی افزود: در حوزه مالیاتی نیز شاهد رشد چشمگیری بودهایم و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رقم دریافتی پارک از محل مالیات شرکتها صفر بود و این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰۸ میلیون تومان رسید.
رییس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ادامه داد: با تلاشها و همراهی صورتگرفته طی چند ماه اخیر، این عدد از ۱۰۸ میلیون تومان به ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان افزایش یافت.
وی درباره صندوق پژوهش و فناوری خراسان جنوبی نیز گفت: در این یک سال، سرمایه صندوق را به ۴۲ میلیارد تومان یعنی ۱۴ برابر افزایش رساندیم و با موافقتنامهای که اخیراً مبادله شده، این عدد تا پایان سال به ۶۲ میلیارد تومان میرسد.
جذب صد در صدی تسهیلات تبصره ۱۸
ذوالفقاری ادامه داد: پارک خراسان جنوبی اولین پارک کشور و اولین دستگاه اجرایی استان است که موفق شد ۱۰۰ درصد جذب تسهیلات تبصره ۱۸ را محقق کند.
رییس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد رویدادهای نوآوری ۹ رویداد بود و این رقم در ۱۴۰۲ به ۸ رویداد و در سال ۱۴۰۳ به ۱۳ رویداد رسید و در سال جاری تاکنون ۳۱ رویداد برگزار کردهایم که تا پایان سال این عدد به حداقل ۴۵ رویداد خواهد رسید.
ذوالفقاری درباره برنامههای سال آینده گفت: راهاندازی مجتمع صنعتی پارک، تکمیل اولین خانه خلاق، راهاندازی کلینیک خدمات پارک شامل توسعه محصول، مشاوره کسبوکار، خدمات مالیاتی و ثبت مالکیت معنوی، انعقاد اولین تفاهمنامههای بهرهگیری از اعتبار مالیاتی شرکتهای بورسی و فرابورسی استان، افتتاح مرکز نوآوری سرایان تا اردیبهشت ۱۴۰۵، ایجاد مرکز نوآوری تخصصی زرشک در زیرکوه با همکاری پیامنور و نامگذاری به نام شهید کاظمی و برگزاری دومین هفته نوآوری استان از مهمترین برنامههای سال آینده است.
وی در تشریح مشکلات و مطالبات پارک گفت: پارک خراسان جنوبی با وجود توانمندی بالا، همچنان در سطح سه طبقهبندی میشود.
رییس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی بیان کرد: این سطح پایین موجب میشود از نظر بودجه، تجهیزات و دیدهشدن در انتهای جدول قرار بگیریم و هیچ اقدامی ما را از انتهای جدول خارج نمیکند مگر ارتقای سطح صورت گیرد که به این مورد باید رسیدگی کرد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب ساختمان مرکز رشد طبس گفت: ساختمان فعلی به هیچ وجه مناسب شرکتهای این شهرستان نیست.
دوالفقاری بیان کرد: طراحیها برای ساختمان جدید انجام شده اما امکان جذب بودجه ملی بهدلیل محدودیت شروع پروژههای جدید وجود ندارد و در این زمینه نیز باید تدبیری اندیشید.
نظر شما