نامگذاری ایستگاه مریم مقدس برگ زرینی در افتخارات جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری، مهر شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس شورای اسلامی در آئین بهره‌برداری از ایستگاه متروی مریم مقدس (س) که ظهر امروز برگزار شد، با اشاره به تنوع فرهنگی و اجتماعی در ایران اظهار کرد: یکی از جلوه‌های ارزشمند جامعه ایرانی، حضور اقوام، ادیان و مذاهب مختلف به‌ویژه اقلیت‌های دینی از جمله آشوری، ارمنی، کلیمی و زرتشتی است؛ تنوعی که نماد همبستگی، یکپارچگی و همزیستی مسالمت‌آمیز در کشور است. این جوامع همانند سایر شهروندان از حقوق برابر برخوردارند و در موارد لازم نیز تبعیضات مثبت برای حمایت از آن‌ها اعمال شده است.

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی با اشاره به توجه قانون اساسی به حقوق اجتماعی و فرهنگی اقلیت‌های دینی ادامه داد: حق آموزش زبان مادری، حفظ هویت و تداوم فرهنگ از جمله حقوق فرهنگی مهمی است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای ادیان توحیدی از جمله مسیحیان آشوری و ارمنی به رسمیت شناخته شده است.

انویه‌تکیه همچنین از نامگذاری ایستگاه «مریم مقدس» قدردانی کرد و گفت: امروز لازم می‌دانم از زحمات شهردار تهران، مدیرعامل مترو، اعضای شورای شهر و همه دست‌اندرکارانی که در ساخت و راه‌اندازی این ایستگاه تلاش کرده‌اند، تقدیر و تشکر ویژه داشته باشم. نامگذاری این ایستگاه برگ زرین دیگری بر کارنامه افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و جایگاه ویژه شهروندان مسیحی آشوری و ارمنی را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی افزود: وجود آیه‌ای از انجیل به سه زبان فارسی، آشوری و ارمنی در فضای این ایستگاه، نشانی زیبا از احترام به فرهنگ و زبان جوامع مسیحی است. ارزش فرهنگی و معنوی این اقدام فراتر از جامعه ایرانی است و مسافران با عبور از این ایستگاه، ناخودآگاه با مفاهیم مشترک دینی، فرهنگی و حتی هنری آشنا می‌شوند. این اقدام نماد پیوند ادیان توحیدی و اشتراک در ایمان است.