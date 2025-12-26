  1. استانها
بازدید استاندار تهران از کلیسای سنت ژوزف و تبریک سال نو به مسیحیان

تهران- استاندار تهران با حضور در کلیسای سنت ژوزف، سال نو میلادی را به هموطنان مسیحی تبریک گفت و بر همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان در پایتخت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر جمعه، در بازدید از کلیسای حضرت یوسف آشوری کلدانی کاتولیک تهران (سنت ژوزف) با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عماد خوشابه جرجیسی، اسقف اعظم کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی ایران و شارلی انویه تکیه، نماینده اقلیت کلدانی در مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک سال نو میلادی به هموطنان مسیحی، گفت: حضور در مراسم و مناسبت‌های ادیان مختلف و دیدار با هموطنان اقلیت دینی، فرصتی ارزشمند برای شنیدن مسائل و پیگیری مشکلات آنان است.

وی افزود: در استان تهران، به ویژه به عنوان پایتخت کشور، همواره تلاش شده است تا در زمینه مرمت، بازسازی و صیانت از اماکن مذهبی ادیان مختلف، حمایت‌های لازم انجام شود و در این مسیر خدمتگزار همه شهروندان باشیم.

استاندار تهران با اشاره به خیابان سی‌تیر تصریح کرد: تهران نماد واقعی همزیستی اقوام و ادیان است؛ در همین خیابان می‌توان عبادتگاه‌های مسیحیان آشوری و ارامنه، مسجد مسلمانان، کنیسه یهودیان و آتشکده زرتشتیان را در کنار هم دید؛ جایی که پیروان همه ادیان آزادانه و با آرامش مناسک خود را انجام می‌دهند.

معتمدیان با تأکید بر رویکرد مترقی قانون اساسی گفت: حمایت از ادیان الهی و حضور نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی، گواه روشنی بر این سیاست حاکمیت است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که همه مردم ایران، به ویژه هموطنان مسیحی، آشوری و ارامنه، در فضایی سرشار از صلح، دوستی و آرامش، زندگی شایسته‌ای داشته باشند.

