به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد بعد از ظهر پنج شنبه به همراه مسئولان شهرستانی با حضور در پروژه مسکن ملی شهرستان دهاقان اظهار کرد: مسکن اولویت و نیاز اساسی همه انسان‌ها در همه جوامع است از این رو باید به طور جدی‌تر در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی خانه‌دار شدن خانوارهای کم درآمد را در دستور کار دولت دانست و افزود: طرح مسکن ملی یکی از برنامه‌های دولت برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه است و قطعاً این طرح با هدف تأمین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط طراحی شده و در شهرهای مختلف کشور اجرا می‌شود.

استاندارد اصفهان تصریح کرد: در طرح مسکن ملی متقاضیان پس از ثبت نام از وام برخوردار می‌شوند و از مسئولان تقاضا داریم که در پرداخت وام مسکن به مردم کوشا باشند.

وی اذعان کرد: طرح مسکن ۱۰۸ واحدی از جمله طرح‌های خانه‌دار شدن مردم است و از مسئولان شهرستان دهاقان درخواست داریم که نسبت به زیرساخت‌ها، آسفالت کوچه‌ها و خیابان‌های این طرح اقدام فوری داشته باشند.

جمالی نژاد بیان کرد: مسکن مهر شهرستان دهاقان طی سالیان متمادی پیگیر احداث فاضلاب بود و هم‌چنان هم به پیگیری نیاز دارد و باید با سرعت بیشتر در دست اقدام قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از شهردار شهرستان دهاقان بسیار تشکر می‌کنیم که در پروژه فاضلاب مسکن مهر دهاقان همکاری و مساعدت داشتند.

استاندار اصفهان از نیاز مبرم مسکن در دهاقان خبر داد و افزود: شهرستان دهاقان از وضعیت اشتغال خوبی برخوردار است و به همین سبب با افزایش جمعیت مواجه است و باید رشد مسکن در سطح شهرستان پیش‌بینی و بررسی شود.