فرماندار عسلویه: مشاغل خرد حمایت می‌شوند

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: حمایت از مشاغل خرد و معرفی ظرفیت‌های بومی در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در بازدید از نمایشگاه پاییزه در عسلویه با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اظهار کرد: بخشی از غرفه‌های این نمایشگاه به‌صورت رایگان یا با کمترین هزینه در اختیار خانم‌های بی‌سرپرست و اقشار مددجو قرار گرفته است.

فرماندار عسلویه این اقدام را گامی مهم در راستای تقویت معیشت خانواده‌های نیازمند و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی پایدار دانست.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف حمایت از مشاغل خرد، معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد زمینه فروش مستقیم بدون واسطه برپا شده و تا ۱۵ آذرماه برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

نمایشگاه پاییزه شامل انواع مواد غذایی محلی، ادویه و عرقیجات، شیرینی، صنایع دستی، البسه، نوشت‌افزار و دیگر کالاها با حضور فرماندار شهرستان عسلویه و همراهی اعضا کارگروه تنظیم بازار و جمعی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی افتتاح شد.

مسئولین حاضر از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کرده و از نزدیک با توانمندی‌های تولیدکنندگان آشنا شدند. محصولات ارائه شده در این نمایشگاه که با عرضه قیمت کمتر نسبت به بازار دایر شده است.

