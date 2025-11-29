به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در بازدید از نمایشگاه پاییزه در عسلویه با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیبپذیر، اظهار کرد: بخشی از غرفههای این نمایشگاه بهصورت رایگان یا با کمترین هزینه در اختیار خانمهای بیسرپرست و اقشار مددجو قرار گرفته است.
فرماندار عسلویه این اقدام را گامی مهم در راستای تقویت معیشت خانوادههای نیازمند و ایجاد فرصتهای درآمدزایی پایدار دانست.
وی افزود: این نمایشگاه با هدف حمایت از مشاغل خرد، معرفی ظرفیتهای بومی و ایجاد زمینه فروش مستقیم بدون واسطه برپا شده و تا ۱۵ آذرماه برای بازدید عموم دایر خواهد بود.
نمایشگاه پاییزه شامل انواع مواد غذایی محلی، ادویه و عرقیجات، شیرینی، صنایع دستی، البسه، نوشتافزار و دیگر کالاها با حضور فرماندار شهرستان عسلویه و همراهی اعضا کارگروه تنظیم بازار و جمعی از مسئولین دستگاههای اجرایی افتتاح شد.
مسئولین حاضر از بخشهای مختلف نمایشگاه بازدید کرده و از نزدیک با توانمندیهای تولیدکنندگان آشنا شدند. محصولات ارائه شده در این نمایشگاه که با عرضه قیمت کمتر نسبت به بازار دایر شده است.
