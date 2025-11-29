به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در بازدید از روند اجرای ۲ نیروگاه سه مگاواتی در بخش شنبه، ضمن بررسی میزان پیشرفت پروژه، بر اهمیت نقش این نیروگاه‌ها در تأمین پایدار برق منطقه تأکید کرد.

مقاتلی با اشاره به اینکه این دو نیروگاه در هفته دولت امسال کلنگ‌زنی شده‌اند، اظهار داشت: احداث این نیروگاه‌ها از مطالبات جدی مردم منطقه بود و اجرای آن با عنایت دولت و هم‌افزایی و مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های برق به‌ویژه در مناطق جنوبی شهرستان، نقشی اساسی در رفع ناترازی برق و افزایش پایداری شبکه خواهد داشت و این پروژه‌ها می‌توانند بخش مهمی از نیاز منطقه را تأمین کنند.

فرماندار دشتی روند اجرایی این نیروگاه‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: هم‌اکنون چندین پروژه نیروگاهی دیگر نیز در سطح شهرستان در حال اجراست که پس از بهره‌برداری، تحول قابل توجهی در تأمین انرژی برق ایجاد خواهند کرد.

مقاتلی گفت: امیدواریم با استمرار همکاری بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی، این نیروگاه‌ها در زمان مقرر تکمیل شده و به شبکه برق منطقه افزوده شوند تا شاهد کاهش مشکلات‌مردم در منطقه باشیم.