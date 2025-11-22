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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری شیراز با تمرکز بر نوآوری متحول می‌شود

زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری شیراز با تمرکز بر نوآوری متحول می‌شود

شیراز_ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: تمرکز بر نوآوری با تأسیس خانه‌خلاق، تضمین پایداری مالی و بهره‌برداری زودهنگام از زیرساخت‌های عمرانی همگی در راستای رویکرد انسان‌محور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرخ‌زاده، ظهر شنبه در نشست خبری از راه‌اندازی قریب‌الوقوع یک خانه خلاق مشترک با سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و گفت: اقدامات اخیر معاونت بر محورهای تحول دیجیتال، تقویت همکاری‌های دانشگاهی و ایجاد منابع مالی پایدار متمرکز شده است.

وی همچنین از تکمیل زیرساخت‌های عمرانی مهم و افزایش دوربین‌های نظارتی سخن گفت و بر رویکرد انسان‌محوری در تردد ایمن شهروندان تأکید کرد.

فرخ‌زاده تصریح کرد: یک مرکز تخصصی حمایت از شتاب‌دهنده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در حال شکل‌گیری است و تفاهم‌نامه‌های همکاری با بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه صنعتی شیراز و نظام مهندسی فارس منعقد شده است. در راستای تأمین مالی، تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری متنوع برای کاهش وابستگی به منابع جاری در دستور کار اصلی قرار دارد. در بخش ایمنی، کارگروهی برای تحلیل علل تصادفات تشکیل شده و اصلاحات هندسی در ۱۱ نقطه پرحادثه در حال اجراست.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از تلاش برای رفع موانع حقوقی و احیای سامانه دوچرخه‌های اشتراکی به عنوان حمل‌ونقل مکمل خبر داد و گفت: سامانه پرداخت الکترونیک (CP) برای جلوگیری از پارک نامناسب ابلاغ شده است.

وی یادآور شد که چهار پارکینگ جدید از جمله احمدی با ظرفیت بیش از ۳۵۰۰ خودرو در دست اجرا هستند. در حوزه عمرانی، بهره‌برداری از دورگرد میثم در کمربندی طی سه ماه آینده برنامه‌ریزی شده و تمرکز بر فاز یک خط ۲ مترو است که با اضافه شدن یک رام قطار جدید، ایستگاه استقلال این خط نیز در ماه دی به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اداری اجرای آزادراه محور شمال شرق نیز در جریان است.

فرخ‌زاده با اشاره به اینکه با تجهیز ۴۹۵ دوربین نظارتی و ۱۷۱ دوربین پلاک‌خوان، پروژه ناظر تقاطع نیز در هفته حمل و نقل بهره‌برداری می‌شود، گفت: شیراز بر موضع انسان‌محوری در تردد ایمن شهروندان و اجرای مصوبه واگذاری نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی تأکید دارد.

کد مطلب 6664239

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    نظرات

    • علی رضا اسداللهی نودهی IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
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      سلام پیشنهاد میکنم حتما باید با کمک بخش خصوصی وزارت راه و شهرسازی نسبت به اینکه شیراز بعنوان کلانشهر مرکز بزرگ ترانزیت کالا ومسافران بشود بامشارکت بخش خصوصی خصوصا راه آهن شیراز به بندر بوشهر وبندر عسلویه بندرپارسیان قشم وشیراز به بندر عباس که جهرم لار فسا کازرون لامرد فارس وبندر آفتاب منطقه آزاد بندر آفتاب برای اینکه تجار وبازرگانان شیراز از ظرفیت منطقه آزاد بندر آفتاب بهره برداری کنند وراه آهن شیراز به کرمان سیرجان گل گهر حتما باید ساخته بشود
    • علی رضا اسداللهی نودهی IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام پیشنهاد میکنم حتما باید راه آهن شیراز به یاسوج به شهرکرد به ایذه به اهواز وشیراز به یاسوج به شهرکرد به ایذه به مسجد سلیمان به دزفول به اندیمشک به دهلران مهران ایلام متصل شوند
    • علی رضا اسداللهی نودهی IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
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      سلام پیشنهاد میکنم حتما باید از ظرفیت راه آهن وایستگاه راه آهن اقلید فارس به یاسوج به شیراز وبه بنادر گناوه بندر دیلم بنادر ماهشهر امام وبندر هندیجان تا بندر خرمشهر وبندر آبادان اروندکنار متصل شوند یعنی بصورت طبیعی شیراز مرکز بزرگ تجارتخانه ترانزیت جنوب به شمال وشرق به غرب بشود
    • علی رضا اسداللهی نودهی IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام پیشنهاد میکنم تاریخ ایران باستان زمان آل بویه را مطالعه کنید چون بسیاری ازبازرگانان شیرازی به زنگبار شرق آفريقا رفتند تجارت گسترش داده از جزیره قشم وکیش بنادر بوشهر عباس لنگه با هندوستان سیلان تایلند مالزی اندونزی چین وماچین بازرگانی میکردند ماچین شامل ژاپن کره تایوان فیلیپین کشور برونوئی مسلمان که در شرق مالزی قراردارد جزایر سیشل موریس ماداگاسکار کومور کشورهای موزامبیک زنگبار يمن حبشه جیبوتی اریتره سودان سومالی را تجار شیرازبااسلام آشناشدن چرا نباید عظمت تجارمسلمان شیراز تکرار شود
    • علی رضا اسداللهی نودهی IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام پیشنهاد میکنم یک برج چندطبقه مرکز تجارتخانه فارس درمجاور فرودگاه شیراز ایجاد شود با مشارکت بخش خصوصی بانک‌ها وصندوق توسعه ملی وبیمه صرافی‌ تالاربورس کالا سهام و... در این برج متمرکز تا بتوانند ده میلیارد دلار سرمایه جذب و حتما ظرف مدت زمان ۵ساله تمام پروژه‌ها عمرانی بزرگراه آزاد راه راه آهن مترو مونوریل تراموا صنایع دستی الکترونیکی خودرو هواپیما هلیکوپتر کشتی پهپاد فضا اتمی تجدیدپذیر ونوین خورشیدو باد نفت گاز پتروشیمی کشاورزی گلخانه‌ای معدنی دامداری خدماتی فناوری نوین ومدرن هوشمند فعال شود

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