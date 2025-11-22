به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرخ‌زاده، ظهر شنبه در نشست خبری از راه‌اندازی قریب‌الوقوع یک خانه خلاق مشترک با سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و گفت: اقدامات اخیر معاونت بر محورهای تحول دیجیتال، تقویت همکاری‌های دانشگاهی و ایجاد منابع مالی پایدار متمرکز شده است.

وی همچنین از تکمیل زیرساخت‌های عمرانی مهم و افزایش دوربین‌های نظارتی سخن گفت و بر رویکرد انسان‌محوری در تردد ایمن شهروندان تأکید کرد.

فرخ‌زاده تصریح کرد: یک مرکز تخصصی حمایت از شتاب‌دهنده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در حال شکل‌گیری است و تفاهم‌نامه‌های همکاری با بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه صنعتی شیراز و نظام مهندسی فارس منعقد شده است. در راستای تأمین مالی، تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری متنوع برای کاهش وابستگی به منابع جاری در دستور کار اصلی قرار دارد. در بخش ایمنی، کارگروهی برای تحلیل علل تصادفات تشکیل شده و اصلاحات هندسی در ۱۱ نقطه پرحادثه در حال اجراست.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از تلاش برای رفع موانع حقوقی و احیای سامانه دوچرخه‌های اشتراکی به عنوان حمل‌ونقل مکمل خبر داد و گفت: سامانه پرداخت الکترونیک (CP) برای جلوگیری از پارک نامناسب ابلاغ شده است.

وی یادآور شد که چهار پارکینگ جدید از جمله احمدی با ظرفیت بیش از ۳۵۰۰ خودرو در دست اجرا هستند. در حوزه عمرانی، بهره‌برداری از دورگرد میثم در کمربندی طی سه ماه آینده برنامه‌ریزی شده و تمرکز بر فاز یک خط ۲ مترو است که با اضافه شدن یک رام قطار جدید، ایستگاه استقلال این خط نیز در ماه دی به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اداری اجرای آزادراه محور شمال شرق نیز در جریان است.

فرخ‌زاده با اشاره به اینکه با تجهیز ۴۹۵ دوربین نظارتی و ۱۷۱ دوربین پلاک‌خوان، پروژه ناظر تقاطع نیز در هفته حمل و نقل بهره‌برداری می‌شود، گفت: شیراز بر موضع انسان‌محوری در تردد ایمن شهروندان و اجرای مصوبه واگذاری نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی تأکید دارد.