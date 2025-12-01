رفع موانع توسعه بیمارستان مادر و کودک غدیر در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی شامگاه دوشنبه با حضور در بیمارستان مادر و کودک غدیر از روند اجرای طرح توسعه این مرکز درمانی بازدید کرد و بر ضرورت تسریع در صدور مجوزها، ایجاد دسترسی دوم و اصلاح نقاط حادثه‌خیز مسیرهای ورودی بیمارستان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مراکز تخصصی مادر و کودک در ارائه خدمات سلامت گفت: شهرداری از همه ظرفیت‌های خود برای رفع موانعی که در چارچوب وظایف مدیریت شهری قرار دارد استفاده خواهد کرد تا هم خدمات درمانی ارتقا یابد و هم آرامش و ایمنی بیشتری برای شهروندان فراهم شود.

خاطر نشان می‌شود؛ طرح توسعه بیمارستان در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع که توسط بانو سیمین مدرسی خیر بیمارستان ساز و برگزیده عرصه سلامت فارس اهدا شده است با همکاری خیریه مدرسی و مجمع خیرین سلامت فارس اجرا می‌شود و هدف آن ارتقای کیفیت خدمات درمانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه خدمات سلامت است.