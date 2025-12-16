  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

اکران آثار «سینماحقیقت» در کرمانشاه، جوانرود و صحنه

کرمانشاه - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از نمایش آثار برگزیده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «سینماحقیقت» در سه شهرستان استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اکران فیلم‌های منتخب نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند «سینماحقیقت» در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: امسال برای دومین سال متوالی، با پیگیری‌های انجام‌شده از مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، امکان نمایش آثار برگزیده این جشنواره در استان فراهم شده است.

وی افزود: در روزهای یکم و دوم دی‌ماه سال جاری، ۱۱ فیلم کوتاه، نیمه‌بلند و بلند منتخب جشنواره سینماحقیقت همزمان با سراسر کشور برای علاقه‌مندان حوزه فیلم مستند در شهرستان‌های کرمانشاه، جوانرود و صحنه اکران می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به رویکرد آثار مستند سینماحقیقت تصریح کرد: این تولیدات با نگاهی نقادانه و چالش‌محور به مسائل و پدیده‌های اجتماعی می‌پردازند و تلاش دارند با ارائه دیدگاه‌های کاربردی، مسیر عبور از بحران‌ها و مشکلات جامعه را ترسیم کنند؛ به‌نوعی بازتاب نگاه دغدغه‌مند فیلم‌سازان کشور برای زیست بهتر اجتماعی هستند.

تیموری درباره جزئیات زمان و مکان اکران‌ها گفت: نمایش فیلم‌ها در شهر کرمانشاه در روزهای اول و دوم دی‌ماه در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی برگزار می‌شود و در شهرستان صحنه نیز تالارهای غدیر و فجر میزبان اکران‌ها در دو سانس ۱۵ و ۱۷ خواهند بود.

وی ادامه داد: در شهرستان جوانرود نیز فیلم‌های منتخب در آمفی‌تئاتر مجتمع فرهنگی هلانیه در سانس‌های ۱۵ و ۲۰ شب برای مخاطبان به نمایش درمی‌آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: در حاشیه این رویداد فرهنگی، نشست‌های نقد و بررسی آثار و همچنین کارگاه‌های آموزشی با حضور و تدریس اساتید و فیلم‌سازان حوزه مستند برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی برای ارتقای دانش و تعامل علاقه‌مندان این حوزه به شمار می‌رود.

