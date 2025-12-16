اکران آثار «سینماحقیقت» در کرمانشاه، جوانرود و صحنه

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اکران فیلمهای منتخب نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای مستند «سینماحقیقت» در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: امسال برای دومین سال متوالی، با پیگیریهای انجامشده از مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، امکان نمایش آثار برگزیده این جشنواره در استان فراهم شده است.
وی افزود: در روزهای یکم و دوم دیماه سال جاری، ۱۱ فیلم کوتاه، نیمهبلند و بلند منتخب جشنواره سینماحقیقت همزمان با سراسر کشور برای علاقهمندان حوزه فیلم مستند در شهرستانهای کرمانشاه، جوانرود و صحنه اکران میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به رویکرد آثار مستند سینماحقیقت تصریح کرد: این تولیدات با نگاهی نقادانه و چالشمحور به مسائل و پدیدههای اجتماعی میپردازند و تلاش دارند با ارائه دیدگاههای کاربردی، مسیر عبور از بحرانها و مشکلات جامعه را ترسیم کنند؛ بهنوعی بازتاب نگاه دغدغهمند فیلمسازان کشور برای زیست بهتر اجتماعی هستند.
تیموری درباره جزئیات زمان و مکان اکرانها گفت: نمایش فیلمها در شهر کرمانشاه در روزهای اول و دوم دیماه در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی برگزار میشود و در شهرستان صحنه نیز تالارهای غدیر و فجر میزبان اکرانها در دو سانس ۱۵ و ۱۷ خواهند بود.
وی ادامه داد: در شهرستان جوانرود نیز فیلمهای منتخب در آمفیتئاتر مجتمع فرهنگی هلانیه در سانسهای ۱۵ و ۲۰ شب برای مخاطبان به نمایش درمیآید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: در حاشیه این رویداد فرهنگی، نشستهای نقد و بررسی آثار و همچنین کارگاههای آموزشی با حضور و تدریس اساتید و فیلمسازان حوزه مستند برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی برای ارتقای دانش و تعامل علاقهمندان این حوزه به شمار میرود.
نظر شما