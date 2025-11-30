به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینیجو صبح یکشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و نام امام شهیدان، شهدای کشور، شهدای استان مازندران و شهدای شهرستان گفت: امنیت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران ثمره ایثار بیش از ۲۱۰ هزار شهید کشور و ۱۴۰۰ شهید استان مازندران است.
وی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در نوشهر با بیان اینکه هفتم آذر ۱۳۵۹ یادآور رشادتهای دریادلان نیروی دریایی ارتش است، افزود: دلیرانی با ایثار و فداکاری توانستند رژیم بعثی و حامیان جهانی آن را تا پایان جنگ در دریا ناتوان کنند.
حسینیجو با اشاره به تهدیدات و تحرکات دشمن در سالهای ابتدایی انقلاب گفت: نیروی دریایی ارتش با اتکا به مکتب عاشورایی و روحیه دفاع جانانه ضربه راهبردی به رژیم بعث وارد کرد و این قدرت تا امروز تداوم یافته است.
وی وحدت نیروهای ارتش، سپاه، بسیج، ناجا و دریابانی را عامل مهم امنیت کشور دانست و تأکید کرد: این همافزایی برای پاسداری از استقلال و اقتدار ایران اسلامی باید استمرار یابد.
معاون استاندار با تجلیل از فرماندهان، رزمندگان و سربازان وطن یادآور شد: شهید شیرودی خود را سرباز اسلام میدانست و سالها بعد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز نوشت در سنگ مزارم فقط بنویسید سرباز؛ امروز نیز سربازان ایران ادامهدهنده همان مسیر ایثار هستند.
وی افزود: انقلاب اسلامی نه تاریخی به استکبار بود و این ایستادگی هزینههایی چون ترور، تهدید و تحریم به همراه داشت اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و خون شهدا مسیر عزت و استقلال را ادامه میدهد.
حسینیجو در پایان با قدردانی از نیروهای حاضر در مراسم، برای خدمتگزاران امنیت و اقتدار کشور آرزوی توفیق و سربلندی کرد.
