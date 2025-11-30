  1. استانها
امنیت و آرامش امروز نتیجه رشادت‌های شهدا و نیروهای مسلح است

نوشهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: امنیت و آرامش امروز کشور نتیجه رشادت‌های شهدا و فداکاری نیروهای مسلح است که در دفاع مقدس هیبت رژیم بعثی را در دریا درهم شکستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی‌جو صبح یکشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و نام امام شهیدان، شهدای کشور، شهدای استان مازندران و شهدای شهرستان گفت: امنیت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران ثمره ایثار بیش از ۲۱۰ هزار شهید کشور و ۱۴۰۰ شهید استان مازندران است.

وی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در نوشهر با بیان اینکه هفتم آذر ۱۳۵۹ یادآور رشادت‌های دریادلان نیروی دریایی ارتش است، افزود: دلیرانی با ایثار و فداکاری توانستند رژیم بعثی و حامیان جهانی آن را تا پایان جنگ در دریا ناتوان کنند.

حسینی‌جو با اشاره به تهدیدات و تحرکات دشمن در سال‌های ابتدایی انقلاب گفت: نیروی دریایی ارتش با اتکا به مکتب عاشورایی و روحیه دفاع جانانه ضربه راهبردی به رژیم بعث وارد کرد و این قدرت تا امروز تداوم یافته است.

وی وحدت نیروهای ارتش، سپاه، بسیج، ناجا و دریابانی را عامل مهم امنیت کشور دانست و تأکید کرد: این هم‌افزایی برای پاسداری از استقلال و اقتدار ایران اسلامی باید استمرار یابد.

معاون استاندار با تجلیل از فرماندهان، رزمندگان و سربازان وطن یادآور شد: شهید شیرودی خود را سرباز اسلام می‌دانست و سال‌ها بعد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز نوشت در سنگ مزارم فقط بنویسید سرباز؛ امروز نیز سربازان ایران ادامه‌دهنده همان مسیر ایثار هستند.

وی افزود: انقلاب اسلامی نه تاریخی به استکبار بود و این ایستادگی هزینه‌هایی چون ترور، تهدید و تحریم به همراه داشت اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و خون شهدا مسیر عزت و استقلال را ادامه می‌دهد.

حسینی‌جو در پایان با قدردانی از نیروهای حاضر در مراسم، برای خدمت‌گزاران امنیت و اقتدار کشور آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

