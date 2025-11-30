به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی گفت: شناسه گذاری کامل فرآورده‌ها باعث شده تشخیص کالای غیرمجاز نیازمند هیچ فهرست جداگانه‌ای نباشد و نبود شناسه برابر با غیرمجاز بودن تلقی شود.

وی افزود: استعلام شناسه رهگیری تنها معیار تشخیص تقلبی بودن محصولات است و اگر شناسه معتبر نباشد، کالا در زنجیره رسمی قرار ندارد.

کاظمی ادامه داد: آمارنامه‌های حوزه سلامت بر پایه داده‌های سامانه UID تهیه شده و این داده‌ها به عدد واقعی نزدیک شده‌اند.

وی گفت: روند داده‌ای موجود رشد حدود ۱۰ درصدی در تعداد و ارزش کالاهای سلامت را نشان می‌دهد و این امر بیانگر تکمیل تدریجی استانداردسازی الکترونیک است.

کاظمی تأکید کرد: تمامی مجوزهای فروش، ترخیص و واردات به صورت یکپارچه صادر می‌شود و سازمان غذا و دارو با اطمینان کامل داده‌های خود را به شکل عمومی منتشر می‌کند.