برخورد قاطع پلیس ایلام با رانندگان متخلف و رفع نقاط حادثه‌خیز

ایلام- فرمانده انتظامی استان ایلام از برخورد قاطع با رانندگان متخلف و خودروهای معیوب در محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: رفع نقاط حادثه‌خیز در دستور کار فوری دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در حاشیه برگزاری نشست تخصصی قرارگاه کاهش تصادفات استان ایلام، با اشاره به تحلیل و بررسی دقیق آمار سوانح رانندگی، از اجرای برنامه‌ای جامع برای کاهش تصادفات فوتی و جرحی خبر داد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز، اظهار داشت: برخورد با رانندگان متخلف و خودروهای سنگین فاقد استاندارد که خط‌قرمز پلیس است، بدون هیچ اغماضی انجام می‌گیرد و قطعاً خودروهای متخلف توقیف و اعمال قانون خواهند شد.

سردار سلمانی به موضوع رفع نقاط حادثه‌خیز نیز اشاره کرد و افزود: این مهم با همکاری مجموعه استانداری و اداره کل راهداری به صورت فوری و جدی در دست پیگیری است.

وی از تقویت پاسگاه‌های پلیس راه و استقرار گشت‌های محسوس و نامحسوس برای نظارت هدفمند بر محورهای مواصلاتی استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه و همراهی مردم، شاهد کاهش محسوس آمار تصادفات به ویژه موارد منجر به فوت و جرح در استان باشیم.

