به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در حاشیه برگزاری نشست تخصصی قرارگاه کاهش تصادفات استان ایلام، با اشاره به تحلیل و بررسی دقیق آمار سوانح رانندگی، از اجرای برنامه‌ای جامع برای کاهش تصادفات فوتی و جرحی خبر داد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز، اظهار داشت: برخورد با رانندگان متخلف و خودروهای سنگین فاقد استاندارد که خط‌قرمز پلیس است، بدون هیچ اغماضی انجام می‌گیرد و قطعاً خودروهای متخلف توقیف و اعمال قانون خواهند شد.

سردار سلمانی به موضوع رفع نقاط حادثه‌خیز نیز اشاره کرد و افزود: این مهم با همکاری مجموعه استانداری و اداره کل راهداری به صورت فوری و جدی در دست پیگیری است.

وی از تقویت پاسگاه‌های پلیس راه و استقرار گشت‌های محسوس و نامحسوس برای نظارت هدفمند بر محورهای مواصلاتی استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه و همراهی مردم، شاهد کاهش محسوس آمار تصادفات به ویژه موارد منجر به فوت و جرح در استان باشیم.