ضرب الاجل مدعی العموم برای رفع ۱۳ نقطه حادثه خیز محور جاسک - کنارک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک به همراه مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان و رئیس پلیس راه جاسک از نقاط حادثه‌خیز محور جاسک - کنارک بازدید کرد.

پارسانیا در جریان این بازدید دستور رفع فوری نقاط حادثه‌خیز این محور را صادر کرد، اظهار داشت: این بازدید در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع تصادفات و حوادث جاده‌ای و با همراهی مسئولان ذیربط و ارائه نظرات کارشناسی انجام شد که در نتیجه آن ۱۳ نقطه حادثه‌خیز شامل برخی پل‌ها، خط‌کشی جاده، شانه راه، نصب تابلوها و علائم و همچنین روکش جاده شناسایی و دستورات لازم برای رفع فوری این نواقص صادر شد.

وی افزود: پیگیری‌های لازم از مسئولان شهرستانی و مدیران استانی برای اجرای این دستورات انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب جاسک همچنین با اشاره به بلاتکلیف ماندن عملیات اجرایی برخی محورهای جاده‌ای شهرستان، گفت: جاده‌سازی در برخی مسیرها از جمله چند کیلومتر از جاده اصلی ابتدای حوزه شرق باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود.

پارسیانیا تأکید کرد: دادستانی جاسک روند اجرای این موارد را به صورت مستمر رصد خواهد کرد و مسئولان شهرستانی و استانی موظف هستند وظایف خود را به نحو کامل انجام دهند.