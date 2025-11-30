۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز در شمار زیادی از شهرهای خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفته است. بر این اساس، شاخص در اهواز ۱۹۱، کارون ۱۸۶، هویزه ۱۷۴، ملاثانی ۱۶۷، بندر ماهشهر ۱۶۵، بهبهان ۱۵۹، خرمشهر ۱۵۷، آبادان، شوشتر و آغاجاری ۱۵۵ و دشت آزادگان ۱۵۱ واحد AQI ثبت شده و این شهرها در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارند.

در همین بازه زمانی، لالی با ۱۳۵، باغملک و شادگان ۱۳۱، اندیمشک ۱۳۰، هفتکل ۱۱۸، دزپول ۱۱۷ و اندیکا ۱۱۲ واحد AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده‌اند.

براساس این گزارش، امیدیه، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

از سوی دیگر، با توجه به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خوزستان مبنی بر تداوم پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان، و طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، مدارس و دانشگاه‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه هشتم و نهم آذرماه به صورت مجازی دایر شدند.