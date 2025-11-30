سردار حیدر هنریان مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش ویژه سپاه پاسداران در راستای حفاظت و حراست و صیانت از مرزهای کشور به‌ویژه خلیج فارس بیان کرد: رصد و اشراف کامل بر خلیج فارس منتج به شناسایی و توقیف یک شناور حامل سوخت قاچاق شد.

وی ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای مأموریت‌های خود عزمی جدی برای مقابله با متخلفان و قاچاقچیان دارد و در این راستا اقدامات مهمی صورت گرفته است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه از توقیف یک شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس خبر داد و بیان کرد: این شناور با پرچم سوازیلند (اسواتینی) با ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد.

وی با بیان اینکه ۱۳ خدمه از یکی از کشورهای همسایه روی این شناور حضور داشته‌اند ادامه داد: این شناور با حکم قضائی به ساحل منتقل شده و در حال حاضر بار این آن در حال تخلیه است.