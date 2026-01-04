روحالله متفکر آزاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهدیدات اخیر آمریکا علیه کشورمان، اظهار داشت: ملت ایران تجربه و آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی را دارد و همواره در مسیر حفظ امنیت و استقلال کشور هوشیار و متحد بوده است.
وی با بیان اینکه نسل امروز نیروهای مسلح و مردم ایران ادامهدهنده مسیر شهیدان انقلاب و دفاع مقدس هستند، افزود: درسها و تجربههای گذشته نشان میدهد که هیچ تهدیدی نمیتواند اراده ملت ایران را در دفاع از مرزها و امنیت کشور تضعیف کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به سابقه اقدامات آمریکا در فشار اقتصادی و سیاسی علیه ایران، گفت: تجربه تاریخی نشان میدهد که تحریمها و فشارها هرگز ملت ایران را تسلیم نکرده و مردم با هوشیاری، وحدت و مقاومت، بر مشکلات فائق آمدهاند.
متفکر آزاد تأکید کرد: بر اساس آموزههای انقلاب اسلامی و رهبری حکیمانه، ملت ایران در تمامی مقاطع حساس تاریخی، از جمله دوران دفاع مقدس و تحولات منطقهای، با اتکا به انسجام داخلی، امنیت و حاکمیت خود را حفظ کرده است.
وی در ادامه به نقش و اهمیت وحدت ملی و هوشیاری مردم اشاره و افزود: ایران همواره آماده مقابله با هرگونه تهدید و مداخله خارجی است و هیچ اقدامی نمیتواند اراده ملت را متزلزل کند. تجربه نشان داده است که هرگونه تهدید یا فشار خارجی، تنها انسجام داخلی کشور را بیشتر میکند.
متفکر آزاد در پایان با یادآوری آیهای از قرآن کریم، گفت: وَمَکَروا وَمَکَرَ اللَّهُ؛ یعنی خداوند بر تمامی نیرنگها آگاه است و ملت ایران بیدارتر از آن چیزی است که دشمنان تصور میکنند. ملت ما آماده دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی خود است و هرگونه تهدید علیه کشور بیپاسخ نخواهد ماند.
