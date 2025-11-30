فاصله زیاد میان واحدهای دانشگاه و مراکز مشاوره دانشگاه هنر اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، حسن‌آبادی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، در سفر به دانشگاه هنر اصفهان از مرکز مشاوره و سلامت این دانشگاه بازدید کرد.

در این نشست که با حضور رئیس، معاون دانشجویی و رئیس مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

کمبود فضای فیزیکی، فاصله زیاد میان واحدهای دانشگاهی و شعبات مراکز مشاوره در دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها، و تغییر ساختار سازمانی مرکز از رئیس به کارشناس مسئول از جمله محورهای مطرح شده در این جلسه بود.

پس از جلسه، دکتر حسن‌آبادی با حضور در مرکز مشاوره و سلامت، ضمن بازدید میدانی، از نزدیک فعالیت‌ها، خدمات و روند ارائه مشاوره به دانشجویان را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت در پایان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان مرکز، بر اجرای دقیق برنامه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و طراحی ساختار تشکیلاتی متناسب با مأموریت‌ها و فعالیت‌های مرکز تأکید کرد.