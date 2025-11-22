به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ نهمین نشست استانی شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی منطقه ۶ با حضور حسن‌آبادی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در دانشگاه اشرفی اصفهان برگزار شد.

حسن آبادی در این نشست به اجرای پایش سلامت در دانشگاه‌های غیردولتی اشاره کرد و برخی از مشکلات روانشناختی، تحصیلی، اجتماعی و بهداشتی نو وردی‌ها حاصل از اجرای این طرح در سال جاری و داده‌های اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی حاصل از آن را بیان کرد.

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در ادامه این نشست به ویژگی‌های دانشجویان کنونی و نیازهای آن‌ها پرداخت و به وظایف و مسئولیت‌های دفتر مشاوره و سلامت در زمینه ارائه خدمات سلامت روان و جسم دانشجویان و اجرای طرح‌های کارنامه سلامت و سیمای زندگی اشاره کرد.

وی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات سلامت و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی به دانشجویان بر ضرورت راه‌اندازی مراکز مشاوره و سلامت در مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی برای ارائه خدمات سلامت به دانشجویان تاکید کرد و حمایت دفتر مشاوره و سلامت را در این زمینه اعلام نمود.

در پایان این نشست، مقرر شد سازمان امور دانشجویان (دفتر مشاوره و سلامت) و اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی تفاهم‌نامه‌ای امضا کنند تا فعالیت‌های مشاوره و سلامت را در این دانشگاه‌ها به انجام برسانند.