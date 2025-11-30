۱۰۲ بیمار سوختگی در سیستان تحت درمان قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در سفر تیم درمانی تخصصی انجمن ققنوس به استان سیستان و بلوچستان ۱۰۲ بیمار سوختگی مورد مشاوره و ارزیابی درمانی قرار گرفته و برنامه‌ریزی و پیگیری برای ادامه درمان و باز توانی آنها در حال انجام است.

علیرضا جلالی مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران سوخته (ققنوس) در دهمین مجمع عمومی سالانه این انجمن ضمن ارائه گزارش کامل از اجرای طرح «ققنوس شهر سوخته» که توسط تیم درمانی-تخصصی اعزامی انجمن ققنوس به استان سیستان و بلوچستان انجام شده بود، اعلام کرد: ۱۵ درصد از بیماران سوخته این منطقه به دلیل محرومیت برای اولین بار توسط متخصص جراحی پلاستیک ویزیت می‌شدند.

وی ضمن اعلام اینکه این طرح یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های درمانی و حمایتی انجمن در مناطق کم برخوردار است گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ادامه و پیگیری درمان و باز توانی این بیماران توسط همکاران ققنوس و تیم تخصصی داوطلب در حال انجام است.

در این نشست محمدرضا واعظ مهدوی مدیر عامل بنیاد هاسب با اشاره به اینکه برخی شاخص‌ها از جمله امید به زندگی در استان سیستان و بلوچستان پایین‌تر از سطح کشوری است، گفت:

به دستور رئیس جمهور محترم کمیته‌ای برای اصلاح و بهبود این شاخص‌ها در مناطق کم برخوردار تشکیل شده است که بر اساس تجارب قبلی برای از بین رفتن فاصله این شاخص‌ها سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌کند.

وی ضمن اعلام حمایت کامل از طرح «ققنوس شهر سوخته» همکاری همه جانبه این بنیاد را برای همراهی با انجمن ققنوس در ادامه این مسیر انسانی و تخصصی اعلام کرد.

در این نشست مجمع عمومی سالانه انجمن ققنوس که با حضور اعضا، داوطلبان و ققنوس‌های فعال این انجمن، در ستاد سمن‌های شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، خانم دکتر عروجی خزانه دار

انجمن گزارش جامعی از عملکرد مالی سال گذشته انجمن اعلام کرد و به تشریح خدمات، فعالیت‌های داوطلبانه و روند تأمین منابع پرداخت.

همچنین رئیس مجمع خانم آشوری نیز به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات حمایتی- درمانی و اداری پرداخت و به سوال‌های مطرح شده از سوی حاضرین در جلسه پاسخ داد.

شایان ذکر است در این مراسم به پاس قدردانی از خدمات گروه تخصصی درمانی ققنوس در طرح «ققنوس شهر سوخته» گروه موسیقی سنتی هامون با اجرای قطعاتی از موسیقی اصیل سیستان و بلوچستان، حال و هوای این استان را برای حاضران تداعی کردند.