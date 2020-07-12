وزارت بهداشت راه حل درمان سوختگی را پاک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فاطمی، روز یکشنبه در نشست خبری که به بهانه رونمایی از کتاب پیشگیری از سوختگی (داستان موفقیت، عبرت هایی که گرفتیم از انتشارات بهداشت جهانی برگزارشد، اظهار داشت: متاسفانه وضعیت ما در سوختگی از همه کشورها بدتر است.

وی افزود: هزینه های حاشیه ای در سوختگی هیچ وقت دیده نمی شوند، مثل سرپرست خانواده ای که در اثر سوختگی از کار افتاده می شود و فردی که شغلش را از دست داده و معلولیتی که تا آخر عمر همراه فرد است. فرزندی که به خاطر پدر و مادر سوخته نیاز به روانپزشک دارد. خانواده هایی که در اثر سوختگی از هم می پاشند و هزینه هایی که برای کشور ایجاد می شود، بسیار کمرشکن هستند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، ادامه داد: افرادی که دچار سوختگی الکتریکی می شوند ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه به بودجه کشور تحمیل می شود.

وی افزود: انجمن حمایت از بیماران سوخته (ققنوس)، علاوه بر حمایت از بیماران سوخته هدفش توانمند ساختن بیمار سوخته است اینکه بتواند به اجتماع برگردد، آموزش ببیند، حق زندگی کردن داشته باشد و شغل پیدا کند.

فاطمی، از سوختگی به عنوان وحشتناک ترین بیماری نام برد و گفت: انجمن سعی کرده از بیماران سوختگی حمایت کند و به همین منظور، کمیته پیشگیری از سوختگی توسط انجمن راه اندازی شده است.

وی افزود: کارهایی نظیر چاپ کتاب پیشگیری، چاپ بروشور، کتاب آموزشی برای کودکان و نوجوانان و برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدارس و سرای محله ها و…، از جمله برنامه های کمیته پیشگیری از سوختگی در انجمن حمایت از بیماران سوخته بوده است.

فاطمی به رونمایی از کتاب پیشگیری از سوختگی اشاره کرد و گفت: در کتاب پیشگیری از سوختگی سازمان بهداشت جهانی با عنوان «داستان موفقیت، عبرت هایی که گرفتیم»، تمام روش هایی که به صورت علمی در تمام کشورها بررسی شده و راهکارهایی برای مردم جهان سوم ارائه داده تا نسوزند، در این کتاب آورده شده است.

وی افزود: این کتاب توسط انجمن سوختگی و با همکاری مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران چاپ شده است.

فاطمی با عنوان این مطلب که ما همیشه فکرمی کنیم سوختگی مال ما نیست، گفت: سوختگی به همه ما نزدیک است و هر کسی در این زمینه کاری کند به خودش و فرزندش کمک کرده است.

رئیس انجمن ققنوس، با عنوان این مطلب که سالی ۳۰۰۰ نفر در اثر سوختگی در کشور می میرند، افزود: سالی ۳۰ هزار نفر در بیمارستان ها بستری می شوند. طبق آمار تقریباً سالی ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار نفر می سوزند و همه اینها از ناآگاهی مردم و مسئولین است.

فاطمی، در ادامه به سوختگی در کودکان اشاره کرد و گفت: شایع ترین علت سوختگی در کودکان مایعات داغ و علت آن هم سهل انگاری مادر است.

وی افزود: در بزرگسالان شایع ترین علت سوختگی شعله است و چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد سوختگی را برق گرفتگی تشکیل می دهد.

فاطمی ادامه داد: در زمینه پیشگیری از سوختگی و درمان و بازخوانی در سوختگی به دولت هیچ امیدی نداریم و این انجمن تشکیل شده از نیروهای مردمی و خرد جمعی مردم شاید بتوانیم آمار سوختگی را در کشور کاهش دهیم.

وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت راه حل درمان سوختگی را پاک کرده است، گفت: وزارت آموزش و پرورش هیچ کمکی در آموزش از پیشگیری در کتاب های درسی برای کودکان انجام نمی دهد و سازمان ملی استاندارد هیچ نظارتی بر وسایل پخت و پز ندارد و متاسفانه دید ملی نسبت به سوختگی نداریم.

رئیس انجمن ققنوس تاکید کرد: اگر دولت به بیماران سوخته کمک می کرد، قطعاً این انجمن شکل نمی گرفت. مردم باید بخواهند و مطالبه گر باشند، تا فشار اجتماعی نباشد دولت هیچ کاری برای مردم انجام نمی دهد.