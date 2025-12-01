به گزارش خبرنگار مهر، بیستوپنجمین دوره برگزاری حرفهایترین سطح فوتبال باشگاهی کشور در حالی پیگیری میشود که حاشیههای بیرون از زمین بار دیگر جای رقابتهای فنی را گرفته و صحنه اصلی فوتبال ایران به میدان تازهای از بیانیهنویسیهای تند و جدالهای رسانهای میان باشگاههای مدعی فرهنگی تبدیل شده است. رفتاری که در فوتبال دنیا مسبوقبهسابقه است، اما شکل و شدت آن در ایران بهگونهای است که در اغلب موارد توپ از زمین مسابقه خارج میشود و به دو متهم همیشگی میرسد: حریف یا داوری!
الگوی تکراریِ فرافکنی و انتقال تنش به افکار عمومی، باعث شد فضای لیگ در هفتههای اخیر فصل بهمراتب ملتهبتر شود؛ موضوعی که حساسیت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال را افزایش داد.
از این رو کمیتههای قضایی نظیر انضباطی و اخلاق به این جمعبندی رسیدند که در برابر روند روبهافزایش بیانیههای تنشزا، چارهای جز اجرای سیاست برخورد سریعالسیر، قاطع و بدون اغماض وجود ندارد.
نتیجه این سیاست تازه، صدور موجی از احضاریهها بود؛ تا جاییکه تنها در هفتههای دهم و یازدهم لیگ، بیش از ۱۰ احضاریه از سوی کمیتههای قضائی فدراسیون صادر و به باشگاهها ابلاغ شد.
این حجم از فراخوان رسمی، در سالهای اخیر کمسابقه محسوب میشود و نشان میدهد دستگاه قضایی فوتبال قصد دارد برای کنترل فضای متشنج رسانهای، استانداردهای انضباطی سختگیرانهتری را اعمال کند.
بر اساس اعلامهای غیررسمی، برخوردهای پیشِرو نهتنها شامل تذکر یا جریمه نقدی است، بلکه در صورت تکرار، احتمال صدور آرای سنگینتر مانند محرومیت افراد یا حتی محدودیت رسانهای برای باشگاهها نیز وجود دارد. هدف این سیاست، کاهش رفتارهای هنجارشکن، جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و بازگرداندن تمرکز فوتبال به داخل زمین است.
به نظر میرسد لیگ امسال بیش از هر زمان دیگری تحت نظارت جدی قرار گرفته و به نظر میرسد فدراسیون فوتبال مصمم است چرخه بیانیهنویسیهای بیوقفه و التهابآفرین را متوقف کند؛ چرخهای که اگر کنترل نشود، سایه حاشیهها را بر کیفیت فنی مسابقات سنگینتر خواهد کرد.
