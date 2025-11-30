به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، کلیه کلاس‌های درس در پردیس بنت الهدی صدر و علامه طباطبایی بوشهر و مرکز شهید رجایی برازجان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر تا پایان هفته جاری به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

این تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر بنا بر هشدارهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در زمینه موج تازه آنفلوانزا در استان و گردش گسترده این ویروس در جامعه و در راستای حفظ سلامتی دانشجو معلمان دانشگاه اتخاذ شده است.

دانشجو معلمان حتماً رعایت پروتکل‌های بهداشتی مثل استفاده از ماسک، شست‌وشوی دست‌ها و … را برای پیشگیری از ابتلاء به این ویروس مد نظر داشته باشند.