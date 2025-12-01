محرز: آنتی بیوتیک جایگاهی در درمان آنفلوآنزا ندارد

مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به شیوع گسترده آنفلوانزای امسال به خبرنگار مهر گفت: سویه‌ای که اکنون در گردش است در واکسن آنفلوانزا پوشش کامل ندارد، اما زدن واکسن همچنان می‌تواند تا حدی مقاومت بدن را افزایش دهد و به کاهش شدت علائم کمک کند.

وی درباره تغذیه و مراقبت‌های خانگی بیماران مبتلا به آنفلوانزا تأکید کرد: برخلاف تصور عموم، نوع خوراکی‌ها چندان تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

به گفته محرز؛ مهم‌ترین اصل استراحت و مصرف فراوان مایعات است و بسیاری از بیماران بدون نیاز به سرم‌درمانی و تنها با نوشیدن مایعات و دریافت الکترولیت کافی بهبود می‌یابند. سرم فقط برای موارد شدید ضروری است.

محرز با اشاره به اینکه آنفلوانزا داروی اختصاصی دارد، افزود: در موارد شدید، بیماران باید به پزشک مراجعه کنند تا داروی ضدویروس برایشان تجویز شود. مصرف این دارو می‌تواند روند بهبودی را سریع‌تر کند.

وی با انتقاد جدی از تجویز و مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور گفت: آنتی‌بیوتیک هیچ جایگاهی در درمان بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی، آنفلوانزا و کووید ندارد.

به گفته وی؛ حتی اگر ویروس به ریه برسد، باز هم به آنتی‌بیوتیک نیازی نیست مگر اینکه عارضه چرکی مانند سینوزیت یا عفونت باکتریایی ثانویه ایجاد شود و تجویز آنتی‌بیوتیک از ابتدا کاملاً اشتباه است و متأسفانه مصرف بی‌رویه آن در ایران باعث افزایش نگران‌کننده مقاومت میکروبی شده است.

این متخصص بیماری‌های عفونی همچنین توصیه کرد: مبتلایان از حضور در محل کار یا مدرسه خودداری کنند و افرادی که دچار آنفلوانزا می‌شوند باید یکی دو روز استراحت کنند.

وی خاطر نشان کرد: حضور در جمع نه‌تنها روند بهبود خود بیمار را کند می‌کند، بلکه باعث انتقال ویروس به دیگران هم می‌شود. رعایت این موضوع برای همه بیماری‌های تنفسی بسیار مهم است.