۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

محرز: آنتی بیوتیک جایگاهی در درمان آنفلوآنزا ندارد

متخصص بیماری‌های عفونی با تأکید بر اینکه آنتی‌بیوتیک هیچ نقشی در درمان آنفلوآنزا ندارد، مهم‌ترین راه بهبودی را استراحت، مصرف مایعات و استفاده از داروی ضدویروس در موارد شدید عنوان کرد.

مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به شیوع گسترده آنفلوانزای امسال به خبرنگار مهر گفت: سویه‌ای که اکنون در گردش است در واکسن آنفلوانزا پوشش کامل ندارد، اما زدن واکسن همچنان می‌تواند تا حدی مقاومت بدن را افزایش دهد و به کاهش شدت علائم کمک کند.

وی درباره تغذیه و مراقبت‌های خانگی بیماران مبتلا به آنفلوانزا تأکید کرد: برخلاف تصور عموم، نوع خوراکی‌ها چندان تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

به گفته محرز؛ مهم‌ترین اصل استراحت و مصرف فراوان مایعات است و بسیاری از بیماران بدون نیاز به سرم‌درمانی و تنها با نوشیدن مایعات و دریافت الکترولیت کافی بهبود می‌یابند. سرم فقط برای موارد شدید ضروری است.

محرز با اشاره به اینکه آنفلوانزا داروی اختصاصی دارد، افزود: در موارد شدید، بیماران باید به پزشک مراجعه کنند تا داروی ضدویروس برایشان تجویز شود. مصرف این دارو می‌تواند روند بهبودی را سریع‌تر کند.

وی با انتقاد جدی از تجویز و مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور گفت: آنتی‌بیوتیک هیچ جایگاهی در درمان بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی، آنفلوانزا و کووید ندارد.

به گفته وی؛ حتی اگر ویروس به ریه برسد، باز هم به آنتی‌بیوتیک نیازی نیست مگر اینکه عارضه چرکی مانند سینوزیت یا عفونت باکتریایی ثانویه ایجاد شود و تجویز آنتی‌بیوتیک از ابتدا کاملاً اشتباه است و متأسفانه مصرف بی‌رویه آن در ایران باعث افزایش نگران‌کننده مقاومت میکروبی شده است.

این متخصص بیماری‌های عفونی همچنین توصیه کرد: مبتلایان از حضور در محل کار یا مدرسه خودداری کنند و افرادی که دچار آنفلوانزا می‌شوند باید یکی دو روز استراحت کنند.

وی خاطر نشان کرد: حضور در جمع نه‌تنها روند بهبود خود بیمار را کند می‌کند، بلکه باعث انتقال ویروس به دیگران هم می‌شود. رعایت این موضوع برای همه بیماری‌های تنفسی بسیار مهم است.

محدثه رمضانعلی

