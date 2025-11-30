روایت «زلنسکی» از رایزنی خود با دبیرکل ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه از رایزنی با مارک روته، دبیرکل ناتو خبر داد.

رئیس جمهور اوکراین با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در ایکس در این خصوص نوشت: من با مارک روته، دبیرکل ناتو رایزنی کردم و در روزهای آینده نیز به گفتگوی خود ادامه خواهیم داد.

ولودیمیر زلنسکی در این ارتباط ادامه داد: این روزها مهم هستند و خیلی چیزها می‌توانند تغییر کنند. ما از نزدیک در حال هماهنگی هستیم و در تلاش‌های خود - و در تلاش همه شرکا - اقدامات مشترک و مواضع مشترک ما است که بسیار مؤثر خواهد بود. مارک، از حمایت ات متشکرم!